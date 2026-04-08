Este jueves se abre el plazo de admisión para el Conservatorio Superior de Música y enseñanzas de danza y música. - JCCM

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado el proceso de admisión de alumnado en el Conservatorio Superior de Música y para las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza de cara al curso 2026-2027. El plazo de las solicitudes para enseñanzas elementales de Música y Danza se abrirá este jueves, 9 de abril, hasta el 16 de mayo y las solicitudes se podrán presentar de manera telemática.

En el caso del Conservatorio Superior de Música, el plazo ordinario de presentación de solicitudes será a patir de este jueves, 9 de abril, hasta el 12 de mayo, según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Para poder acceder a los estudios superiores de Música será necesario estar en posesión del título de Bachiller, o de un título de enseñanzas artísticas superiores, título universitario o título de Técnico Superior, o de un título declarado equivalente u homologado a dichos títulos, o haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y superar la prueba específica de acceso.

La realización de las pruebas de acceso se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de junio, en función del calendario establecido por el centro. La resolución de admisión se publicará antes del 30 de junio.

Las personas aspirantes con edades comprendidas entre 16 y 17 años, cumplidos a 31 de diciembre del año natural, que no cumplan los requisitos académicos establecidos podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores en Música mediante la superación de la prueba de madurez y la prueba específica de acceso.

Se podrá presentar una única solicitud, que irá dirigida al Conservatorio Superior de Música en Castilla-La Mancha (CSM), mediante dos vías: una telemática, a través de la Sede Electrónica de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es, y otra presencial en el Registro del CSM.

Los solicitantes que deban realizar alguna prueba de acceso para ser admitidos en las enseñanzas superiores de música deberán abonar el importe correspondiente al precio público.

La información del proceso de admisión se publicará en el tablón de anuncios y en la web https://csmclm.com/. Las relaciones de admitidos y excluidos a las pruebas de acceso, así como las resoluciones de admisión, se publicarán además en el tablón de anuncios electrónico de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es en las mismas fechas.

En el caso de las solicitudes para enseñanzas elementales de Música y Danza, las solicitudes se podrán presentar de manera telemática, a través de la sede electrónica https://www.jccm.es, o de forma presencial, en el registro de los centros docentes al que se dirija la solicitud.

La realización de las pruebas de acceso se llevará a cabo entre el 28 de mayo y 9 de junio, en función del calendario establecido por cada centro. Las resoluciones de admisión se publicarán escalonadamente por enseñanzas: para elementales y profesionales de danza hasta el 19 de junio, para las enseñanzas profesionales de música hasta el 18 de junio y para las enseñanzas elementales de música hasta el 30 de junio.

Los plazos de matriculación para el alumnado de promoción y de convocatoria extraordinaria de música serán del 1 al 15 de junio; para el alumnado de promoción y de convocatoria extraordinaria de danza del 1 al 18 de junio; para el alumnado de nuevo acceso de enseñanzas profesionales de música, hasta el 23 de junio; para el alumnado de nuevo acceso de enseñanzas elementales de música, hasta el 3 de julio; y para alumnado de nuevo acceso de las enseñanzas elementales y profesionales de danza, hasta el 25 de junio.