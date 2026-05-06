Este jueves se abre el plazo de solicitud de acciones formativas para el Personal de la Administración de la Junta

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TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Función Pública ha convocado acciones formativas incluidas en el Programa de Autoformación, dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir de este jueves.

Según se indica en la resolución de dicha dirección general, que recoge Europa Press del Diario Oficial de Castilla-La Mancha de este miércoles, será personal destinatario de las acciones formativas convocadas, el personal funcionario y laboral en situación de servicio activo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos, excluido el personal eventual, el personal docente y el personal estatutario del Sescam.

La solicitud de participación en las acciones formativas que se convocan se realizará exclusivamente a través de la aplicación informática de Gestión de la Formación de la EAR, a la que se podrá acceder a través de la dirección Web https://eargestionformacion.jccm.es tecleando directamente la dirección Web en el navegador de Internet, a través del Portal del Empleado/a y a través de la página Web de la EAR (http://ear.castillalamancha.es).

Las acciones formativas incluidas en el Programa de Autoformación que se convocan son Mejora del rendimiento intelectual; Estrategias para el cambio y la innovación; Inteligencia emocional; Introducción a la prevención de riesgos laborales; Introducción a las subvenciones públicas; Introducción a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, e Introducción a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Entre las formaciones ofertadas también está Introducción a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Aspectos generales de la transparencia; Protección de datos personales; Seguridad de la Información; Aspectos generales de la participación ciudadana en Castilla-La Mancha; Formación para el Teletrabajo; Dirección por objetivos; Igualdad de género en la Administración Pública y Resolución de conflictos.