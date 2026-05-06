Desde este jueves se podrán solicitar subvenciones para la organización de eventos deportivos de especial interés

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TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

A partir de este jueves, y durante 15 días hábiles, se podrán presentar solicitudes a la convocatoria de subvenciones para la organización de eventos deportivos de especial interés en Castilla-La Mancha 2026.

Así consta en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-LA Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que podrán solicitar dichas subvenciones entidades privadas sin ánimo de lucro que organicen eventos deportivos de especial interés en Castilla-La Mancha.

El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 250.000 euros. La cuantía máxima individual por beneficiario es de 15.000.

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: (www.jccm.es).

Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica de aquellos actos o trámites que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación, las entidades solicitantes, a través de su representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica

Las solicitudes, deberán ir acompañadas obligatoriamente del anexo de criterios de valoración y de un proyecto o memoria del evento por el que concurre a la subvención que permita examinar y valorar la solicitud presentada, que estará asimismo disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.