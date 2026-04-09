Este jueves comienza la actividad de consultas en la nueva unidad de Oncología Radioterápica del Hospital de Guadalajara - JCCM

GUADALAJARA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha iniciado la actividad de consultas de la nueva Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Con la llegada de los primeros pacientes se inicia la puesta en marcha progresiva de la unidad, que se completará en las próximas semanas con la puesta en funcionamiento del acelerador lineal y del TAC para los tratamientos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Como ha destacado la gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, una vez se complete su puesta en marcha, "el Gobierno de Emiliano García-Page habrá cumplido el compromiso de que Guadalajara cuente con Oncología Radioterápica en el Hospital y con ello, que todas las provincias castellanomanchegas dispongan de este servicio dentro del sistema sanitario público, mejorando su capacidad resolutiva y su autonomía".

La gerente ha explicado que gracias a la tecnología con que está dotada la unidad se podrán aplicar en torno a 700 tratamientos anuales y podrá asumir el 90% de los tratamientos que se derivaban hasta la fecha. Asimismo, ha destacado el confort y modernidad de las nuevas instalaciones para recibir a los pacientes "en un espacio amplio, luminoso y moderno y con los mejores parámetros de confort, la última tecnología y grandes profesionales".

La nueva unidad de Guadalajara será una unidad satélite dependiente de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. La jefa de este servicio, Eva Lozano, ha explicado que la actividad asistencial en la unidad se va a ir incorporando de forma progresiva para garantizar la continuidad en la atención a los pacientes. Para ello se trabaja en coordinación con el centro concertado que ha venido prestando el servicio hasta ahora para citar a los pacientes en la nueva instalación.

"Hoy abrimos las consultas e iremos recibiendo gradualmente a los pacientes, primero en consulta y más adelante en tratamiento, y, a principios de mayo. la unidad estará a pleno funcionamiento", ha señalado la doctora Lozano.

Por otra parte, ha incidido en la trascendencia de integrar Oncología Radioterápica dentro del propio hospital de Guadalajara. "El hecho de que esta especialidad se integre en el hospital aporta mucho valor para el manejo integral del paciente oncológico", ha indicado, ya que "la valoración, diagnóstico y tratamiento del paciente oncológico requiere la presencia de esta especialidad en los comités de tumores para una buena coordinación, para que los tiempos sean ágiles y para que cada paciente reciba el tratamiento que necesita".

Hasta la fecha, los pacientes eran tratados en centros concertados en Guadalajara y Madrid y también en centros públicos de Radioterapia del SESCAM en Toledo y Albacete. La nueva unidad de Guadalajara podrá asumir el 90% de los tratamientos que se derivaban, con la excepción de los tratamientos de Braquiterapia, SBRT (Steroetactic Body Radiotherapy) y Radiocirugías complejas, que se tratan en Toledo.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

El edificio de Oncología Radioterápica ha sido ejecutado por la UTE Lantania-Vías y se han destinado a su construcción 4,7 millones de euros cofinanciados al 85% a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Por otra parte, el Gobierno regional ha destinado 2.105.400 euros a la compra del equipo y el programa FEDER 2021/2027 de Castilla-La Mancha ha financiado con 1,5 millones la adquisición del acelerador.

La unidad se sitúa junto a la entrada al aparcamiento cubierto y tiene una superficie de casi 1.400 metros cuadrados. Dispone de acceso directo para pacientes ambulatorios y está conectado a las instalaciones del Hospital de Día Oncohematológico para facilitar el acceso interno de pacientes y personal.

El edificio alberga tres consultas médicas y una de Enfermería, sala de curas, despachos y distintas salas de tratamiento, entre otras. Cuenta con dos áreas con búnkeres donde se ubican un acelerador lineal y un equipo de tomografía computarizada para la planificación de tratamientos de Radioterapia (TC de simulación o planificador).

En cuanto a personal, la plantilla de Oncología Radioterápica de Guadalajara está compuesta por tres médicos oncólogos radioterápicos, dos radiofísicos hospitalarios, siete técnicos de Radioterapia, tres enfermeras, dos técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, dos celadores y dos administrativos.