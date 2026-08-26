Este jueves salen a la venta las entradas del Festival Nacional de Bandas de Música 'Feria de Albacete'

Presentación del 113º Festival Nacional de Bandas de Música 'Feria de Albacete'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado en rueda de prensa el 113º Festival Nacional de Bandas de Música 'Feria de Albacete 2026', una de las citas más consolidadas de la programación de la Feria, que este año volverá a reunir durante tres jornadas a grandes formaciones musicales en el Teatro Circo.

Las localidades tendrán un precio de 5 euros y podrán adquirirse desde el 27 de agosto en la taquilla del Teatro Circo, Globalentradas y Albacete Turismo.

Los conciertos tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de septiembre, a las 22.00 horas, con una programación que combina el talento de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete con la presencia de prestigiosas unidades musicales de ámbito nacional.

Según informa el Consistorio, el 113º Festival Nacional de Bandas de Música arrancará el lunes 14 de septiembre, a las 22.00 horas, en el Teatro Circo, con la actuación de la Unidad de Música de la Guardia Civil, dirigida por el teniente coronel músico Jaime Enguídanos Royo.

La formación ofrecerá un programa dividido en dos partes, con 'Sailing with whales', de Rossano Galante, y 'Belkis, reina de Saba', de Ottorino Respighi, en la primera, y 'Mi dama manchega', de Francisco Grau, 'Cleopatra', de José Alberto Pina, "Bolero militar", de Jacques Devogel, y 'Las corsarias', de Francisco Alonso, en la segunda. La entrada tendrá un precio de 5 euros y la recaudación de este primer concierto se destinará íntegramente a Cáritas.

El martes 15 de septiembre, también a las 22.00 horas, será el turno de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, dirigida por Luis Miguel Abello, que protagonizará el concierto 'El Amor Brujo', coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

La actuación contará con la participación de la cantaora Ana Mochón, los bailaores Dana Cerdán y Hugo Picazo y Cristóbal Muñoz en la dirección artística.

El programa estará integrado en su primera parte por 'El amor brujo', de Manuel de Falla, mientras que la segunda incluirá 'Duende. Cuatro preludios para banda sinfónica', de Luis Serrano, y 'Danzón nº 2', de Arturo Márquez. La entrada tendrá un precio de 5 euros y la recaudación se destinará a la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, Cotolengo.

El miércoles 16 de septiembre, a las 22.00 horas, el Festival finaliza con la actuación de la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, conocida como DIACU, dirigida por el comandante músico Andrés Jiménez Pérez.

Su programa incluirá 'Olimpic Fanfare and Theme', de J. Williams; "La Flauta Mágica", obertura de W. A. Mozart; 'Orient et Occident', gran marcha de C. Saint Saëns; 'Sevillanas y Soleares', danzas andaluzas de G. A. Beigbeder; 'El Amor brujo', suite de M. Falla; 'La Pantomim'", de 'La danza Ritual del Fuego', de M. Falla; 'El Campamento', fantasía militar de R. Villa; 'La Boda de Luis Alonso', intermedio de G. Giménez, y 'La Fiesta de las Trompetas', polca rápida de L. Anderson. La entrada tendrá igualmente un precio de 5 euros y la recaudación del concierto irá destinada a Asprona.

Las entradas para los tres conciertos estarán disponibles a partir de mañana 27 de agosto en la taquilla del Teatro Circo, así como a través de Globalentradas y Albacete Turismo, ofreciendo al público diferentes opciones para adquirir sus localidades y disfrutar de esta cita musical y solidaria.

De esta manera, el Teatro Circo volverá a convertirse durante tres jornadas en escenario de encuentro entre distintas generaciones, estilos y formaciones musicales, manteniendo viva una cita que forma parte de la propia historia de la Feria de Albacete y que ha sabido mantenerse vigente durante más de un siglo.

La presentación ha servido asimismo para poner de relieve el marcado carácter solidario que tendrá esta edición. Los tres conciertos estarán vinculados a la colaboración con Asprona, Cáritas Diocesana de Albacete y la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, Cotolengo.

Por su parte, Luis Miguel Abelló, director de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, ha puesto en valor la importancia de una cita que, después de 113 ediciones, continúa siendo un referente dentro de la programación.

En este sentido, ha destacado el papel de las bandas de música "como espacios de formación, convivencia y transmisión de valores", así como la extraordinaria trayectoria de la Banda Sinfónica Municipal y su compromiso con la cultura musical de Albacete.

Desde Asprona, Cáritas Diocesana de Albacete y la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, Cotolengo, sus representantes han agradecido especialmente que el Festival vuelva a incorporar un marcado carácter solidario, permitiendo que la cultura y la música sirvan también para apoyar la labor que estas entidades desarrollan durante todo el año.

Sus representantes han subrayado el valor de iniciativas que contribuyen a visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales y a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de acompañar y ayudar a quienes más lo necesitan.