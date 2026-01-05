Jugarama bate récord de asistencia con 56.000 visitantes en Ciudad Real, un 154% más que el año anterior

Jugarama bate su récord de asistencia con 56.000 visitantes. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jugarama cerró su edición 2025/2026 en la noche del lunes con un total de 56.000 visitantes recibidos desde que abriera sus puertas el pasado 20 de diciembre en Ciudad Real.

La principal propuesta de ocio navideño organizada por el Ayuntamiento ha batido su récord de asistencia con un incremento del 154% con respecto al año anterior, en el que se contabilizaron 22.000 personas, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El concejal de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, ha hecho un balance muy satisfactorio: "Jugarama ha logrado consolidarse como el principal espacio de ocio navideño no sólo a nivel provincial, sino también regional, como lo demuestran los datos de asistencia y la evolución del evento en los últimos años".

Beltrán ha destacado que Jugarama se ha convertido en un reclamo muy importante para los ciudadrealeños y también para familias de otros puntos de la región e incluso llegados desde otras comunidades, "lo que confirma su proyección y su capacidad de atracción y se traduce en un impacto positivo para el turismo en la ciudad".

El edil afirma que los datos de asistencia, "el crecimiento exponencial, la ampliación y la mejora de las instalaciones, la diversificación de actividades y la procedencia regional del público" posicionan al evento como una "referencia imprescindible" en Navidad.

El crecimiento de Jugarama se explica también por el aumento del número de días de apertura que ha tenido en esta edición y por la ampliación de la oferta de ocio. Este año se han incorporado nuevas y variadas propuestas como la pista de Karts y un mayor número de atracciones dirigidas a pequeños y mayores. La pista de hielo congregó a 10.000 personas y Jugarama Gaming recibió a 16.500 visitantes en los tres días en los que se prolongó.

El impacto que ha tenido Jugarama se refleja también en los picos de asistencia diaria, alcanzado un máximo de 5.600 personas en un solo día.

Pau Beltrán ha agradecido su implicación a todas las personas que han hecho posible esta exitosa edición: a los técnicos de la concejalía de Juventud e Infancia, al resto de servicios municipales implicados, a Policía y Protección Civil, a la Diputación provincial y también a las asociaciones y entidades participantes en las actividades.