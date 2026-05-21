Julián Soler, Premio Empresa Familiar de los 'San Juan' de FEDA, que reconocerán los 150 años de la tamborada de Hellín

Jurado de los Premios San Juan. - FEDA

ALBACETE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Julián Soler SA, de Quintanar del Rey, recibirá el Premio Empresa Familiar, según el fallo del Jurado de los Premios Empresariales San Juan'2026-XXVII Edición de la Federación Empresarial Albaceteña (FEDA), que se celebrarán el próximo 26 de junio, en el Teatro de la Paz de la ciudad, dado a conocer este jueves, y que incluye un reconocimiento a los 150 años de la tamborada de Hellín.

El Premio Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación será para la empresa Saiz y Galdón Servicios Ganaderos, S.L., de Albacete; el Premio Empresa Exportadora para Natur Caudete, S.L.V., de Caudete, y el Premio Empresa Inversora en Calidad y Medioambiente para Ideas Medioambientales, S.L., de Albacete.

El Premio Joven Empresario es para David Candel Navarro (Albasistemas y Cerramientos, S.L.), de Albacete; el Premio Mujer Empresaria para María del Mar Escudero (Roblepol, S.L.), de Villarrobledo; y el Premio a la Empresa Tradicional para Ferretería Juando, de Albacete.

El Premio a la Asociación Empresarial es para la Asociación de Empresas de Centros Privados de Educación Infantil (ACEI AB); el Premio a la Promoción de Albacete es para los 150 Años de la Tamborada de Hellín; el Premio Iniciativa Emprendedora es para El Sueño de Jemik, S.L.-Hospedería Bodega Nuestra Señora del Rosario, de La Roda.

El Premio Responsabilidad Social ha sido para la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Villarrobledo; y el Premio al Mérito Empresarial para Basilio Robles Defez (Sumeba, S.A.), de Albacete.

El presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, acompañado de la vicepresidenta, Rosario Jiménez, y el secretario general, Vicente García, como representantes del Comité Ejecutivo de FEDA en el Jurado de los Premios, han dado a conocer estos galardones.

Pérez, tras agradecer al Jurado que sea fiel cada año a esta cita y el compromiso de los patrocinadores --CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eurocaja Rural, Diputación Provincial de Albacete, La Tribuna de Albacete, Soliss Seguros, Hotel Palacio, Banco Santander, Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Albacete, Fundación Globalcaja-Albacete y Globalcaja-- con la convocatoria de estos Premios.

Según ha informado FEDA en nota de prensa, su presidente ha resaltado que los premiados San Juan en su XXVII Edición son la mejor prueba "para reconocer a las empresas, empresarios y empresarias de la provincia el esfuerzo y constancia por seguir en la creación de riqueza, empleo y desarrollo de esta tierra".

Antes de referirse a cada uno de los Premiados en su respectiva categoría, el presidente de FEDA ha recalcado que "como digo siempre, no están todos los que son, pero si son todos los que están. Todas las propuestas que llegan al Jurado tienen mucho nivel, y no es descartar una sobre otra, simplemente hay que decidir un Premiado en cada categoría".

El Jurado ha valorado propuestas de empresas, asociaciones y representación social por cada una de las categorías, con un amplio panorama de los diferentes sectores empresariales en toda la provincia. Las memorias han sido analizadas por los integrantes de este Jurado, teniendo en cuenta las votaciones que en cada categoría han hecho las asociaciones que integran FEDA y que forman la Junta Directiva de la Confederación.