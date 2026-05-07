Junta activa el Meteocam en fase de alerta por lluvias y tormentas en toda Castilla-La Mancha

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TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital va a activar a las 11.00 horas de este jueves, en Fase de Alerta-Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Castilla-La Mancha.

Según informa el Gobierno regional, la dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja por lluvias, con precipitación acumulada en una hora de hasta 30 milímetros, y también por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el día de hoy, en las comarcas de La Mancha albaceteña, Hellín y Almansa, en la provincia de Albacete, con inicio a las 12.00 horas y fin a las 22.00 horas.

Además, la Aemet ha publicado también avisos de nivel amarillo por lluvias intensas, con precipitación acumulada en una hora de hasta 20 milímetros en La Mancha de Ciudad Real, con inicio a las 12.00 y fin a las 21.00 horas. En la provincia de Cuenca, los avisos son de nivel amarillo por lluvias con precipitación acumulada en una hora de hasta 20 milímetros en La Mancha conquense, donde las precipitaciones más intensas se esperan en el extremo oriental de la zona de avisos, y por tormentas, con inicio a las 12.00 y fin a las 22.00 horas.

Asimismo, se publican avisos de nivel amarillo por lluvias con precipitación acumulada en una hora de hasta 15 milímetros en Alcaraz y Segura (Albacete), en la Alcarria Conquense, Serranía de Cuenca (Cuenca) y en todas las comarcas de la provincia de Guadalajara, con inicio a las 12.00 y fin a las 22.00 horas. También se activan avisos amarillos por tormentas en La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real) y en La Mancha toledana, con inicio a las 12.00 horas y fin a las 21.00 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la AEMET, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, si va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendido por una riada.

Finalmente se deben evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.