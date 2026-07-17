Junta acusa al Ayuntamiento de Ciudad Real de "incumplir" los criterios del decreto del Plan Corresponsables

La delegada provincial de Igualdad en Ciudad Real, Manoli Nieto-Márquez. - JCCM

CIUDAD REAL 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada provincial de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Manoli Nieto-Márquez, ha asegurado sobre la devolución de la subvención de una de las ediciones que el Ayuntamiento de Ciudad Real tendrá que realizar del Plan Corresponsables que "se debe a criterios técnicos y no políticos" ya que el decreto que regula estas ayudas "es el mismo para todos los ayuntamientos y, por tanto, de obligado cumplimiento".

Nieto-Márquez ha explicado que el Ayuntamiento de Ciudad Real "ha incumplido" uno de los requisitos del decreto del Plan Corresponsables y, por ello, tendrá que devolver la subvención directa que en su día el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó para esta ciudad con el objetivo de generar espacios y actividades de corresponsabilidad a menores de 0 a 16 años.

De hecho y según ha dado a conocer, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha recibido por parte del Gobierno de Emiliano García-Page casi 1,5 millones de euros en las cinco ediciones del Plan Corresponsables mientras que la aportación del propio consistorio ha sido de apenas 36.400 euros, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, la delegada provincial de Igualdad en Ciudad Real ha aclarado que la devolución de la subvención "en ningún caso pasará a las arcas regionales sino que debe ser devuelta al Ministerio de Igualdad".

Además, ha lamentado que el Ayuntamiento de Ciudad Real no solo tenga que devolver el Plan Corresponsables por no cumplir los requisitos, sino que "se haya olvidado de las familias de Ciudad Real con hijos de 2 a 3 años, ya que el ayuntamiento de la capital ha sido el único de la provincia que no ha solicitado las subvenciones para garantizar la escolarización gratuita de 2 a 3 años, perdiendo así cientos de miles de euros.

Por ello, considera que sería bueno que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real "se responsabilice de gestionar mejor los fondos del Plan Corresponsables y deje de responsabilizar a otras administraciones de sus incumplimientos".

Por último, la delegada provincial de Igualdad ha mostrado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page "para dotar a los ayuntamientos de unas subvenciones necesarias para crear y seguir trabajando en la corresponsabilidad".