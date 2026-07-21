Junta acusa al PP de "enredar" por el incendio de La Mierla y afea a Diputación de Ciudad Real que no envíe efectivos

Un helicóptero trabaja durante las labores de extinción del incendio en La Mierla. - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha criticado al PP por intentar "enredar" tras pedir la activación del Nivel 3 en el incendio de La Mierla (Guadalajara), algo que, asegura, "no es lo que están recomendando ahora los técnicos responsables de la extinción" y ha criticado la decisión de la Diputación de Ciudad Real de "negarse" a colaborar con medios a la extición del fuego.

Hernando, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, ha explicado que el cambio de nivel es una decisión política "pero a propuesta de los técnicos que tienen que tomar las decisiones sobre cómo apagar el fuego".

En este sentido, ha comentado que Castilla-La Mancha dispone en este momento de "todos los medios que hay en el conjunto del país" y ha incidido en que "cambiar a Nivel 3 no supone que, de la nada, aparezcan nuevos medios".

"Están apareciendo nuevos medios en la medida en que la solidaridad del resto de comunidades autónomas, de las diputaciones y también de los ayuntamientos están colaborando en el incendio forestal. Ya está todo el mundo trabajando, todos los que están disponibles están trabajando", ha manifestado.

Es en este punto en el que ha afeado que la Diputación de Ciudad Real "sigue negándose a mandar efectivos", recalcando que "es la única diputación que no ha mandado efectivos" y reiterando su petición de que envíen medios para ayudar a las labores de extinción.

Sin embargo, ha apuntado que "el resto sí está colaborando, como están colaborando todos los alcaldes y alcaldesas de la zona, muchos de ellos del PP", algo que ve "positivo" por el hecho de que "haya colaboración más allá de las siglas políticas".

"No tanto así en la dirección del PP de Castilla-La Mancha, que están intentando enredar", ha apostillado.