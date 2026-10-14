La Junta adelanta los datos de asistencia Farcama con 92.000 visitantes y un incremento del 16,5% en ventas

Artesanos en la 45 edición de Farcama. - JCCM

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha adelantado este miércoles los primeros datos de afluencia a la XLV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) tras su conclusión este 12 de octubre, con 92.000 visitantes a lo largo de sus cinco días y un incremento del 16,5% en las ventas registradas.

La titular de Economía ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está "muy satisfecho", subrayando el impacto para el sector y destacando la importancia de "que los artesanos estén satisfechos".

Sobre los datos de afluencia, Franco ha destacado que suponen mejorar "la cifra que tuvimos el año pasado", registrando uno de los mejores datos desde el cambio de formato de la Feria, impulsando asimismo "situaciones máximas de ocupación también en la ciudad de Toledo".

Sobre las ventas, la titular de Economía en la región ha advertido que el cálculo de la Administración regional "no supone la totalidad de las ventas que se llevan a cabo", ya que se basa en los tickets "que se depositan en la urna para el sorteo".

Sin embargo, ha apuntado que esta contabilización, que arroja un total de 11.500 tickets depositados, permite ver "un crecimiento de un 16,5% con respecto a la pasada edición" en la cifra de ventas.

Patricia Franco ha concluido señalando que, una vez concluidos los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones, comienza el trabajo de preparación de "la XLVI edición". "Acabamos una y nos ponemos con otra", ha señalado la consejera.