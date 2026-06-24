La Junta afea a Guarinos excluirla de la visita a la Casa del Cuento y reclama lealtad institucional

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha sido muy crítica con la alcaldesa de Guadalajara Ana Guarinos y con su gobierno, y ha criticado que representantes del Gobierno regional no fueran invitados a la reciente visita de fin de obra realizada este martes a la Casa del Cuento y Museo Santiesteban, pese a tratarse de un proyecto financiado con fondos europeos y en cuya tramitación participó activamente la administración autonómica y el anterior gobierno municipal.

García ha calificado el acto de "inauguración encubierta" y ha lamentado la falta de lo que consideró "una mínima cortesía institucional" hacia las administraciones que impulsaron el proyecto desde sus inicios.

Unas declaraciones realizadas a preguntas de los periodistas durante una comparecencia de la delegada de la Junta en el Fuerte de San Francisco, en la que también ha estado el delegado de Educación y Cultura, Ángel Fernández-Montes.

En ella, los responsables del Gobierno regional en Guadalajara han asegurado que mantienen su compromiso económico con la futura Casa del Cuento de Guadalajara, aunque el delegado de Cultura ha precisado que la aportación regional estará destinada a la promoción cultural del espacio y no a su gestión ordinaria, que corresponderá al Ayuntamiento.

Así lo ha señalado este miércoles Fernández-Montes, quien ha explicado que el Gobierno regional dispone de una partida de 50.000 euros para impulsar la proyección del centro como referente regional del cuento una vez que la instalación entre en funcionamiento.

Fernández-Montes ha indicado que la gestión del edificio, la contratación de personal y la dotación de recursos materiales corresponden al Consistorio, al tratarse de una infraestructura municipal.

En este sentido, ha señalado que la promoción no puede desarrollarse hasta que el Ayuntamiento defina el modelo de funcionamiento y ponga en marcha la actividad del centro.