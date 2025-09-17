Junta afea a Núñez ser "el único en España" que no entiende que la quita supone "más dinero para el progreso de C-LM"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha respondido a la oposición del líder del PP en la región, Paco Núñez, a la quita de la deuda, criticando que es "el único de toda España que no entiende que cuando te perdonan parte de la deuda" se puede destinar a otros ámbitos que favorezcan el progreso en la región.

De este modo ha reaccionado Padilla, preguntada por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, tras las declaraciones de Núñez, que insiste en que esta quita "no supone ningún alivio real para los castellanomanchegos".

"Lo que le pasa al señor Núñez es que le fastidia que cuando llegue ese dinero a Castilla-La Mancha lo vamos a destinar a que --la región-- siga progresando, siga mejorando, que vamos a invertir en más educación, en más sanidad, en más dependencia, en mejorar la situación de acceso de vivienda para los jóvenes en la medida de nuestras posibilidades", ha reivindicado Padilla.

A su entender, Núñez "lleva mal" estas posibilidades de progreso, porque considera que "si Castilla-La Mancha tiene 680 millones de euros más, a él le va a ir peor", una posición, critica, "totalmente irresponsable e incoherente" del líder del PP.

En todo caso, Padilla ha puntualizado que este dinero no estará incluido en el próximo presupuesto de 2026 de la región, porque la quita de la deuda tiene que aprobarse por ley en el Congreso de los Diputados.