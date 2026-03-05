Junta y agentes sociales firmarán este viernes una nueva estrategia para los autónomos con 100 millones de presupuesto

CIUDAD REAL 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, suscribirá este viernes una nueva estrategia de impulso al trabajo autónomo en la región junto a los agentes sociales, con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros y horizonte en el año 2030.

Así lo ha avanzado este jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la clausura de las II Jornadas de Panadería de Ciudad Real, desde donde ha explicado que el acuerdo se firmará este viernes entre el Gobierno regional, la patronal Cecam, los sindicatos CCOO y UGT y las cuatro asociaciones representativas de autónomos en la comunidad autónoma.

La responsable de Economía del Gobierno regional ha señalado que se trata de la segunda estrategia específica para el trabajo autónomo en Castilla-La Mancha, diseñada de forma consensuada con las organizaciones del sector y en el marco del Consejo de Diálogo Social.

Según ha indicado, el documento contempla seis ejes estratégicos que abordarán las principales necesidades del colectivo autónomo en la región.

Franco ha destacado que el contenido de la estrategia se ha trabajado de manera compartida con los agentes implicados y que los detalles completos se darán a conocer tras su firma.

La rúbrica del acuerdo tendrá lugar en Tarazona de la Mancha, en un acto previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, donde el Ejecutivo autonómico presentará esta nueva hoja de ruta para reforzar el empleo autónomo en el horizonte de 2030.