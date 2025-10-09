Junta amplía la activación del Meteocam, en fase de alerta por lluvias y tormentas, a la provincia de Ciudad Real

CIUDAD REAL 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 10.00 horas de este jueves, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Fase de Alerta en la provincia de Ciudad Real.

La dirección del Meteocam ha decretado la ampliación de la activación de este Plan a la provincia de Ciudad Real, tras valorar los avisos de nivel amarillo por fuertes lluvias y tormentas, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el día de hoy, en las comarcas de Sierras de Alcudia y Almadrona, Valle del Guadiana, y Montes del norte y Anchuras, en la provincia de Ciudad Real, según ha informado el Servicio de Emergencias de l12 de Castilla-La Mancha por nota de prensa.

Hasta el momento, el Meteocam estaba activo, desde las 16.00 horas de este miércoles, en las provincias de Albacete y Cuenca. Desde esa hora hasta las 08.00 de la mañana de este jueves se han registrado un total de 5 incidentes, 2 en la provincia de Albacete y 3 en la de Cuenca, relacionados con cortes de suministro eléctrico, balsas de agua y la caída de algún árbol, todos ellos de escasa entidad.

Ante la ampliación de la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.