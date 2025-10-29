Junta amplía el plazo de solicitudes y el crédito de subvenciones a rehabilitación y mejora de la eficiencia energética

Archivo - Viviendas de protección pública que está construyendo en el sector 10 de Albacete. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes y el crédito disponible de la convocatoria de subvenciones a las actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Feder de Castilla-La Mancha 2021- 2027.

Así consta en la resolución de dicha dirección general que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica el plazo para presentar solicitudes se amplia hasta el día 1 de diciembre.

En el caso del crédito se expande en un importe adicional de 6.000.000 de euros. El crédito total destinado para la presente convocatoria de ayudas ascenderá incorporando la presente ampliación de crédito a 29.707.000 euros.