Junta apremia a PP C-LM a tomar una decisión sobre el Estatuto tras haber pasado las elecciones en otras regiones

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apremiado al PP en la región a tomar una decisión sobre el acuerdo del Estatuto de Autonomía en la Comunidad Autónoma tras haber pasado ya las elecciones en distintas comunidades y después de que se hayan fraguado algunos pactos entre los 'populares' y Vox.

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, a preguntas de los medios en rueda de prensa, ha señalado que le gustaría que el PP dejara "caer las enmiendas que van en contra de ese acuerdo", lo que permitiría seguir con la tramitación.

"Está en las manos del Partido Popular. Lo que nos tememos es que es en las manos del Partido Popular a nivel nacional, no tanto aquí por parte de los responsables en Castilla-La Mancha. Esto es lo triste, que esta decisión finalmente la acaben tomando en Madrid cuando afecta a Castilla-La Mancha", ha lamentado.

Guijarro ha recordado que se planteó "hacer un stand-by hasta que pasasen todos los procesos electorales", porque entendían que el Partido Popular no quería que influyeran en los acuerdos que tiene en Castilla-La Mancha, para que "no tuvieran ninguna otra repercusión".

"Nos trasladaron que en su momento podría haber alguna derivada en algún proceso electoral. Han terminado los procesos electorales, están culminando los pactos para la formación de gobierno y por lo tanto el Partido Popular tiene que tomar una decisión", ha señalado Guijarro.

Esta decisión pasa por "respetar el acuerdo que se ha llegado en Castilla-La Mancha" y que se ha trasladado íntegramente al Congreso de los Diputados, ha incidido el vicepresidente primero.