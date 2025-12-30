La Junta aprueba adendas para incrementar la financiación de la UCLM y la UAH con 5 millones de euros

Archivo - Campus de la UCLM. - CCOO - Archivo

TOLEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha anunciado este martes la aprobación de dos adendas para incrementar la financiación de las universidades públicas de la región, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), con un total de 5 millones de euros de inversión.

Estas actualizaciones de contrato, que incrementan los presupuestos comprometidos para el periodo 2022-2026, tienen como objetivo garantizar el compromiso de gratuidad de la primera matricula en Castilla-La Mancha, según ha informado Padilla durante la rueda de prensa destinada a informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

"Teníamos una previsión y se ha confirmado de más de 5.100 alumnos y alumnas en esta matrícula", ha informado la consejera portavoz. "Apostar por la universidad pública es también hacerla accesible y evidentemente esta implantación de la gratuidad de la primera matrícula es una parte muy importante en esa labor", ha añadido.

En concreto, el 87% del presupuesto irá destinado a la UCLM, mientras el 13% restante se pondrá a disposición de la Universidad de Alcalá de Henares. "Evidentemente, el volumen de alumnado de la región en una y otra está más que justificado, el peso de la inversión", ha destacado Padilla.