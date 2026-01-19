Junta aprueba la distribución de sedes para los exámenes de las 543 plazas para el cuerpo de maestros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy la distribución de sedes para los exámenes de las 543 plazas de empleo público para el cuerpo de maestros. - JCCM

TOLEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la distribución de sedes para los exámenes de las 543 plazas de empleo público para el cuerpo de maestros y cuyos exámenes se celebrarán a inicios de verano. Así se ha decidido en la Mesa Sectorial de Educación, celebrada este lunes y a la que ha asistido el director general de Recursos Humanos, José Manuel Almeida.

Por provincias, Albacete acogerá los exámenes de Primaria; Ciudad Real será la sede de Inglés y Música; en Cuenca se celebrarán los de Educación Física y Audición y Lenguaje; en Guadalajara los de Pedagogía Terapéutica y Francés y en Toledo los de Educación Infantil.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 29 de enero y se prolongará hasta el 17 de febrero, informa el Ejecutivo regional.

El director general de Recursos Humanos ha recordado la medida tomada por el Gobierno regional por la que los docentes interinos tendrán que realizar solicitud de participación, pero no será necesario presentarse a la primera prueba para mantenerse en las listas de interinos.