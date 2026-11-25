Actividad de la Junta y Asapa en el CEIP 'Santiago Apóstol' de Isso. - JCCM

ALBACETE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha acompañado este miércoles al alumnado del CEIP 'Santiago Apóstol' de Isso en una jornada educativa dedicada a descubrir la importancia de las abejas y de la apicultura para el medio ambiente, la biodiversidad y la producción de alimentos.

La actividad ha estado organizada por Asapa y ha contado con su presidente, Ricardo Ortega, así como con varias técnicas de la organización, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante la jornada, el alumnado ha podido conocer de forma práctica cómo viven y trabajan las abejas, cuál es la organización de una colmena y qué funciones desempeñan la reina, las obreras y los zánganos.

Asimismo, han aprendido el papel fundamental que desempeñan los insectos polinizadores en la conservación de la biodiversidad y en la producción de alimentos.

En este contexto, el consejero ha subrayado la relevancia de las abejas para el equilibrio de los ecosistemas y para el futuro de la agricultura y la ganadería, destacando que la labor de estos insectos resulta imprescindible para el desarrollo de las plantas, el mantenimiento de pastos y praderas.

También ha indicado que estas jornadas y talleres ayudan a conocer el reino de las abejas y sus posibilidades de comercialización.

Por su parte, el presidente de Asapa ha explicado que esta actividad se ha desarrollado por diferentes municipios de la provincia de Albacete bajo el lema 'Las abejas y la importancia de la apicultura' con el fin de despertar la conciencia ambiental entre los escolares y acercarles el conocimiento de un sector estratégico para el medio rural como es el de la apicultura. El programa se ha estructurado en torno a dos talleres.

En el primero, los escolares han observado una colmena de metacrilato transparente en la que han podido ver cómo funciona interiormente sin riesgo para ellos y han asistido a una demostración práctica del proceso de extracción de la miel mediante un extractor, también de metacrilato trasparente; posteriormente han participado en una cata de diferentes variedades de miel.

El segundo taller ha estado dedicado a la elaboración artesanal de velas con cera de abeja.

Esta actividad ha permitido a los alumnos y alumnas conocer el aprovechamiento integral de los productos de la colmena, descubrir nuevos usos de la cera y hacer sus propias velas.

Esta iniciativa está financiada a través de la convocatoria de Consumo Responsable de la Consejería de Sanidad y persigue, además de divulgar el conocimiento científico sobre las abejas, fomentar hábitos de consumo saludable y responsable entre los más jóvenes.

Del mismo modo, contribuye a visibilizar y poner en valor la labor de los apicultores y la importancia de las actividades vinculadas al medio rural.

Desde la organización se ha destacado la buena acogida de estas jornadas y su capacidad para dejar una huella duradera entre los escolares, fomentando el respeto por el medio ambiente y la comprensión de la estrecha relación existente entre la conservación de los polinizadores, la producción de alimentos y la sostenibilidad del planeta.

Asimismo, se ha puesto en valor la implicación de Ricardo Ortega en la difusión de la apicultura y en la sensibilización de las nuevas generaciones sobre la necesidad de proteger a las abejas.

La actividad celebrada en Isso forma parte de un programa itinerante que continuará desarrollándose en otros centros educativos de la región con el objetivo de seguir acercando a niños y niñas el conocimiento del mundo de las abejas y su contribución esencial a la vida y al desarrollo rural.