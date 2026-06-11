Junta asegura que "la regulación normativa en C-LM afecta a todo el mundo" tras los incendios en Academia de Infantería

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de los reconocimientos del Premio Regional de Medio Ambiente 2026. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha asegurado este jueves que "la regulación normativa en Castilla-La Mancha afecta a todo el mundo por igual" en materia de incendios, tras la sucesión de incendios en la Academia de Infantería de Toledo.

Preguntada por los medios de comunicación durante una rueda de prensa convocada para anunciar los reconocimientos de los Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Gómez ha apuntado que "no tenemos todavía un análisis de causas determinado de lo que ha sucedido en la Academia".

Sin embargo, ha puntualizado que "tendrán que dar las explicaciones oportunas y evidentemente si se han producido hechos o bien accidentales o de cualquier otra incidencia, que hayan provocado esta situación, pues tendrán que corregirlo".

Mercedes Gómez ha asegurado que "para el gobierno de Castilla-La Mancha lo más importante es la prevención de los incendios forestales" y que en esa misión están involucradas toda actividad "que pueda ocasionar un riesgo de incendio".

Entre ellas, ha incluido a las actividades de los "centros de formación y del ejército en Castilla-La Mancha, porque no solo existe un campo de tiro en Toledo".

PROYECTO DE CENTRO DE DATOS EN MORA

Por otra parte, preguntada por el proyecto anunciado este miércoles de instalación de una centro de datos en el municipio toledano de Mora, Mercedes Gómez ha señalado que por el momento no han recibido solicitud para su evaluación ambiental.

"Una vez que lo presenten en la evaluación ambiental, pues lógicamente haremos la tramitación que estimemos oportuna", ha señalado la titular regional de Desarrollo Sostenible.

"El conocimiento que tenemos de lo que se presentó ayer es que utiliza una energía innovadora, pero que no tiene una componente 100% renovable porque parece ser que utiliza unas biopilas que ellos denominan, que parece ser que la empresa que lo impulsa lo tiene patentado", ha señalado la consejera.

"Tendremos que conocer el proyecto una vez que se presente evaluación ambiental y evidentemente en ese momento se determinará la viabilidad o no del mismo desde el punto de vista ambiental", ha concluido.