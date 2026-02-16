Junta avisa de que las demandas de convenio Geacam que pidan más presupuesto, no recogidas por ley, no podrán aprobarse

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en entrevista a Europa Press. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que "hay cuestiones y consideraciones que hacer y mejoras que incorporar" al nuevo convenio de la empresa pública Geacam, pero ha advertido que toda medida que requiera incremento presupuestario que no esté contemplado en los presupuestos de la Junta no podrá aprobarse.

Tal y como ha apuntado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista con Europa Press, esta negociación acaba de comenzar, y pide "tener en cuenta" que "cualquier medida que suponga un incremento presupuestario que no esté contemplado en esta ley de presupuestos regionales, no se podrá llevar a efecto".

"Es una empresa pública de la región y por lo tanto se tiene que someter a la disciplina de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", ha incidido.

Gómez ha recordado que ya se constituyó la mesa de negociación, y ya ha habido dos reuniones entre la empresa pública Geacam y los sindicatos, dándose los primeros pasos para la revisión del convenio colectivo actual, teniendo en cuenta la experiencia del año 2022, cuando se aprobó el primer convenio colectivo.

En todo caso, ha puntualizado que las demandas que requieran más recursos económicos "tendrían que ser analizadas con las memorias económicas justificativas necesarias, con la Consejería de Hacienda".

No obstante, ha mencionado que "hay muchísimas cuestiones dentro del propio convenio, que no requieren presupuesto, y que podrían ser estudiadas y mejoradas en cuanto a la organización de los trabajos, de los equipos y del personal de la propia empresa pública".

"Tenemos recorrido todavía para analizar muchas cuestiones. De momento nada se ha cerrado y es muy importante que esa negociación se produzca y que entre todos seamos capaces de mejorar la vida laboral del personal de Geacam", ha valorado la consejera del ramo.

MÁS TRANQUILIDAD CON SINDICATOS

Preguntada por las relaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible con los sindicatos en el ámbito de la gestión de incendios, a tenor de las protestas que realizaron el pasado mes de septiembre, ha considerado que ahora "hay más tranquilidad", ya que ese momento --"en caliente"-- coincidió con "muchos incendios en todo el territorio nacional".

Por ello, ha puesto el énfasis en que Castilla-La Mancha tiene una gestión y recursos que permiten acometer los incendios "con muchísima seguridad", aunque "todo es mejorable" y desde la Consejería están abiertos "a todas las consideraciones", para reforzar el trabajo de todos los componentes del plan Infocam.

"En ese espíritu es en el que trabajamos y yo creo que en estos momentos es el espíritu en el que también están los sindicatos", ha destacado.

CAMPAÑA DE INCENDIOS

Sobre la próxima campaña de incendios, ha precisado que en el mes de abril más o menos tendrán listo el análisis y las predicciones relativos a la climatología del invierno y la primavera anterior y a la situación de los montes en la región.

A partir de ese momento, la Consejería de Desarrollo Sostenible establecerá el operativo disponible en cuanto al número de efectivos, que aproximadamente todos los años más o menos se mantiene fijo, "pero que hay a veces que hay que incrementar".