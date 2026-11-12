Junta celebra que la huelga se celebrase "de una forma pacífica" en C-LM, "síntoma de estabilidad" en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el desayuno informativo del Banco Santander y La Tribuna celebrado en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha destacado que la convocatoria de huelga general de este 11 de noviembre haya transcurrido "de una forma pacífica, sin grandes incidentes" en la región.

Un desarrollo que ha identificado como un "síntoma de estabilidad en el diálogo social en nuestra región".

Durante una atención a medios con motivo del desayuno informativo organizado por Banco Santander y La Tribuna en Toledo, la titular de Empleo de la región ha subrayado que el desarrollo de la jornada de huelga "muestra el respeto, tanto en la parte patronal como en la parte sindical" en Castilla-La Mancha.

Un desarrollo de la movilización "sin grandes altercados y con normalidad" que ha comparado con "lo que ha ocurrido en algunos lugares del país", subrayando "los ataques dialécticos que más allá de la jornada de huelga general se han llevado a cabo en muchos lugares del país".

En este sentido, también ha celebrado que en la región se haya dado "un respeto también a la función que ha realizado la patronal en la vigilancia de la actividad económica en una jornada de huelga general que lógicamente conlleva pérdidas económicas".

Así, ha insistido en que la convocatoria ha demostrado "que aquí las cosas se hacen ordenadamente, con el respeto del derecho a la huelga, para ejercer también el derecho al trabajo a aquellos trabajadores que lo quisieron ejercer".

DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Consultada por las cifras de participación que se manejan desde la Administración regional, la consejera ha señalado que se ha registrado "un seguimiento de la huelga de un 5,3% en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo".

Asimismo, ha adelantado que, tras interlocutar con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Antonio Ruiz Molina, ha podido conocer unos datos de "un 6,7% de seguimiento en lo que es la Administración General y un 3% en el ámbito educativo".