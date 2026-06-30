Junta concede subvenciones a 65 localidades de la región para que elaboren planes municipales de protección civil

Archivo - Efectivos de Protección Civil. - JUNTA - Archivo

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido este año subvenciones por un importe de 132.500 euros a 65 localidades de la Comunidad Autónoma, de las que tienen obligación de elaborar algún plan de actuación municipal de protección civil según la normativa vigente.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este martes la resolución de la Dirección General de Protección Ciudadana por la que se conceden estas ayudas, que se convocaron el pasado mes de marzo y que tienen la finalidad de fomentar el cumplimiento, por parte de determinados municipios, de la obligación que les impone el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) de elaborar su Plan Territorial de Emergencia Municipal (Platemun), con el fin último de ofrecer una mejor respuesta ante las emergencias que puedan acontecer en el correspondiente término municipal, incrementando, asimismo, la capacidad de integración en la organización operativa definida por la Administración regional.

Con esta línea de subvenciones, con la que también se pretende contribuir a la extensión de la planificación de protección civil entre los ayuntamientos de la región, los municipios han recibido un máximo de 2.500 euros por cada plan municipal elaborado.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

Según informa el Gobierno regional, de la convocatoria de este ejercicio se han beneficiado un total de 65 entidades locales de las cinco provincias de la región, que han elaborado 65 Planes Territoriales de Emergencia Municipal (Platemun).

En la provincia de Albacete estas ayudas han sido para los municipios de Ontur, Férez, Tarazona de la Mancha, Molinicos, Alatoz, Jorquera, La Recueja, Villatoya, Cenizate y Albatana; mientras en la provincia de Ciudad Real las subvenciones han llegado hasta Hinojosas de Calatrava, Agudo, Corral de Calatrava, Guadalmez, Terrinches, Alcoba, Cabezarrubias del Puerto, Los Pozuelos de Calatrava, Cabezarados, Valdemanco del Esteras, Caracuel de Calatrava, Cañada de Calatrava, Villar del Pozo, Alcolea de Calatrava, Abenójar, Puebla del Príncipe y Arenales de San Gregorio.

En el caso de Cuenca, los municipios son Mariana, El Valle de Altomira, Huerta del Marquesado, Moya, Olmeda del Rey, Valdetórtola, Uña, Yémeda, Villamayor de Santiago, Villar de Olalla, Chillarón de Cuenca, Casas de Benítez, Villagarcía del Llano y Fuentenava de Jábaga; y en la provincia de Guadalajara son Cifuentes, Almonacid de Zorita, Quer, Pastrana, Corduente, Alhóndiga, Auñón, Fuencemillán, Baides e Illana.

Finalmente, en la provincia de Toledo, han sido Yepes, Camuñas, Azután, Añover de Tajo, San Pablo de los Montes, El Romeral, La Estrella, Torralba de Oropesa, Cabañas de la Sagra, Pulgar, Layos, Rielves, San Martín de Montalbán y Sevilleja de la Jara.