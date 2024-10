Junta, convencida de que aeropuerto Ciudad Real no albergará a inmigrantes, pide no usar el asunto con fines partidistas

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, se ha mostrado convencido este lunes de que el aeropuerto de Ciudad Real "no va a acoger" un centro de recepción de personas migrantes, ya que, a su juicio se encuentra con el rechazo institucional y cree que el Gobierno de España mostrará "sensibilidad" para encontrar otro modelo, al tiempo que ha pedido que "no se utilice este asunto con fines partidistas".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración de los nuevos carriles bici de Puertollano, Caballero ha recordado que el Gobierno regional no considera que el aeropuerto de Ciudad Real sea un lugar idóneo para recibir a esas personas, "un punto en el que las administraciones se han mostrado de acuerdo", al tiempo que ha pedido que "se excluyan cuestiones políticas y partidistas". "Esperemos que no haya pescadores en río revuelto que quieran utilizar el asunto de la inmigración con fines partidistas, ya que todos coincidimos en el plano institucional y ahí se tiene que quedar", ha insistido.

El vicepresidente se ha mostrado convencido de que el aeropuerto de Ciudad Real finalmente no albergará un centro de acogida de personas migrantes, "porque no queremos y porque creo en la sensibilidad del Gobierno de España", ha subrayado.

En este contexto ha recalcado que hay que lanzar el mensaje "pedagógico" a la ciudadanía de que la inmigración "es positiva" para España y de que hay que acoger a quienes llegan con los "buenos modelos en los que coincidimos". "El modelo de Ucrania, que nos permitió acoger a 200.000 ciudadanos en tan solo un mes sin necesidad de internarlos en grandes infraestructuras es el modelo que sirve también para los demás en toda España; y esto lo tenemos que asumir porque me preocupan mucho los repentinos brotes de humanidad en gentes que luego no lo demuestran en el día a día y que incluso trasladan mensajes de odio que no podemos consentir", ha aseverado Caballero.

En los mismos términos se ha expresado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, también presente en el acto, quien, a preguntas de los periodistas, ha recordado que "hay que hacer una defensa sin fisuras de los derechos humanos cuando se habla del tema de la inmigración".

EXPEDIENTE SANCIONADOR

En este contexto ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto una diligencia previa "para un posible expediente sancionador" a la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real, que tendrá cinco días hábiles para poder presentar la documentación y "las explicaciones que sean necesarias" tras la polémica surgida al trascender que podría estar preparando las instalaciones aeroportuarias para albergar a inmigrantes.

"En el caso de que estas explicaciones sean insuficientes, nos hemos reservado el derecho de poder llevar a cabo una inspección sobre el terreno, pero lo importante es salvaguardar los derechos humanos y evitar que la inmigración sea otra trinchera más en la política española, con una gestión compartida y transparente que no lleve a odios y miedos", ha subrayado.