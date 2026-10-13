Junta convoca ayudas a actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios

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TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda ha convocado las actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de Castilla-La Mancha. Las solicitudes se podrán solicitar dentro de diez hábiles, a partir de las 9.00 horas.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, tendrán la consideración de actuaciones subvencionables, las actuaciones de rehabilitación energética en edificios de uso predominante residencial para vivienda finalizados antes del año 2006.

Las solicitudes para la obtención de estas subvenciones se dirigirán a la Dirección General competente en materia de vivienda.

La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, de forma que las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a estas subvenciones serán presentada electrónicamente, a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es.

Estas subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027, pretenden financiar actuaciones de mejora de la eficiencia energética edificatoria, a fin de conseguir un consumo energético mínimo en edificios de uso predominantemente residencial, de tipología residencial colectiva, así como en las viviendas unifamiliares, así como el fomento de energías renovables en edificios de uso predominantemente residencial y particularmente la solar, la biomasa, la geotermia y la aerotermia.

Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones, las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, que no desarrollen actividades empresariales, propietarias de primeras viviendas unifamiliares o de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, incluidas las propietarias de las viviendas de esos edificios.

También podrán solicitarlas las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios, las personas físicas o jurídicas que no desarrollen actividades empresariales y que, de forma agrupada, sean propietarias de edificios que reúnan los requisitos, así como las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por personas propietarias de viviendas o edificios o personas propietarias de viviendas que conforman comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios. También cooperativas en régimen de cesión de uso de sus viviendas

Las personas propietarias de viviendas unifamiliares o de las viviendas incluidas en un edificio de uso residencial colectivo objeto de rehabilitación que sufran una situación de vulnerabilidad económica podrán ser beneficiarias de una subvención específica y adicional de hasta el 100% del coste de la actuación subvencionable en el edificio.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 50 millones de euros. De ellos 12,5 serán para el ejercicio 2027, otros tanto para el 2028 y 25 millones para e 2029.

La cuantía máxima de esta convocatoria podrá incrementarse en una cuantía adicional de hasta 50.000.000 euros, proveniente de fondos finalistas o propios.