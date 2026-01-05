Junta convoca ayudas para paliar los daños producidos por aves necrófagas al ganado doméstico de C-LM

Archivo - Buitre. - CSIC - Archivo

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de la Política Agraria Común y Política Agroambiental ha convocado, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de mínimis para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha por aves necrófagas al ganado doméstico en la anualidad 2026.

En la resolución que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, se indica que podrán solicitar estas ayudas los ganaderos/as o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas físicas, jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica.

Para ello, tendrán que mantener ganado en régimen extensivo en Castilla-La Mancha, y deberá pertenecer a una explotación ganadera incluida en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) o disponer de código REGA y de Guía de origen y sanidad pecuaria para la trashumancia.

De igual modo, los animales deberán estar identificados y saneados de acuerdo con la normativa aplicable al efecto.

Los solicitantes no habrán de superar, en un período de tres ejercicios fiscales, el umbral de acumulación de ayudas en régimen de minimis vigente en el momento de realizar la solicitud, y tendrán que encontrarse al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social.

El presupuesto estimado total previsto para esta convocatoria es de 50.000 euros, quedando condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente.

El plazo para solicitar las ayudas será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha del ataque, considerando como tal la fecha registrada en el acta de visita de los Agentes Medioambientales.