Junta convoca ayudas por valor de 150.000 euros para proyectos de concienciación sobre derechos LGTBI

Archivo - Bandera LGTBI. - EUROPA PRESS/VÍCTOR FERNÁNDEZ - Archivo

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha ha convocado subvenciones para favorecer la igualdad y la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI y visibilización del movimiento asociativo LGTBI de Castilla-La Mancha en 2026, con un monto total de 150.000 euros.

Según una resolución publicada en el Diario Oficial Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes, el objeto de estas subvenciones es la financiación de proyectos que favorezcan la igualdad y la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gais, transexuales o trans, bisexuales e intersexuales o pertenencia a familias LGTBI, así como la realización de actividades que favorezcan la visibilización del movimiento asociativo LGTBI de Castilla-La Mancha.

Concretamente, la convocatoria está dotada de tres líneas de ayudas. Una primera, destinada a proyectos de entidades sin ánimo de lucro LGTBI que favorezcan la igualdad de trato, oportunidades y la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI y sus familias, dotada con 60.000 euros. El importe total de la subvención es de 5.000 euros por entidad beneficiaria y el anticipo será del 100 por ciento del importe total.

La segunda, destinada a proyectos para la visibilización del movimiento asociativo LGTBI de Castilla-La Mancha, con un gasto total que asciende a 33.000 euros. El importe total de la subvención es de 1.800 euros por entidad beneficiaria y el anticipo será del 100 por ciento del importe total.

En cuanto a la tercera línea de ayudas, va dirigida a proyectos de entidades locales que promocionen la diversidad, favorezcan la igualdad de trato, oportunidades y la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI y sus familias. A esta convocatoria, dotada con 57.000 euros de presupuesto total, podrán presentarse las entidades locales de Castilla-La Mancha para aspirar a una subvención de 5.000 euros.

El plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir de este miércoles. Las peticiones podrán presentarse a través del formulario específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.