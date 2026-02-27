La Junta cumple el primer mes del auto del TSJCLM sobre el Fuerte y anuncia la primera licitación en breve

La delegada del Gobierno regional en Guadalajara, Rosa María García. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cumplido el primer hito temporal fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en relación con el Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, y ha anunciado que en breve se producirá la primera licitación, correspondiente a la rehabilitación de la Nave de Forja.

Así lo ha señalado este viernes la delegada del Gobierno regional en Guadalajara, Rosa María García, quien ha detallado las actuaciones realizadas durante el primer mes desde la notificación del auto, fechado el pasado 16 de enero, que establecía un plazo de un mes para iniciar determinados trámites, además de otros hitos a cuatro y seis meses.

García ha explicado que el Consejo de Gobierno adoptó el 3 de febrero las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución judicial, designó responsables y constituyó un grupo de trabajo específico para coordinar las actuaciones.

En cuanto a la Nave de Forja, cuyo uso previsto es el de biblioteca, la delegada ha indicado que el proyecto redactado en 2023 ha sido revisado y actualizado, lo que ha supuesto un incremento aproximado del 46% en el presupuesto debido al alza de los costes de materiales y mano de obra.

La previsión es que salga a licitación por un importe estimado de cuatro millones de euros, lo que ha calificado como un "esfuerzo presupuestario muy relevante".

Respecto a la Nave Taller, destinada a escuelas municipales, la Junta ha remitido requerimientos a las empresas redactoras para que subsanen deficiencias técnicas detectadas, paso previo a proceder a su licitación.

En relación con los expedientes de desalojo en Plaza de Bejanque 9, la delegada ha señalado que el 4 de febrero se solicitó al Ayuntamiento información sobre las personas residentes y sus posibles situaciones de vulnerabilidad, documentación que fue remitida el 23 de febrero, coincidiendo con el vencimiento del plazo mensual fijado por el tribunal.

Actualmente, los servicios técnicos y jurídicos están analizando los datos para continuar la tramitación conforme a derecho, ha dicho.

También ha detallado en su intervención que el informe técnico realizado con fecha 20 de febrero ha concluido que no existen edificaciones incompatibles pendientes de demolición en el recinto y que las actuales son compatibles con el ordenamiento urbanístico, por lo que la Junta ha solicitado que este extremo se dé por cumplido.

La delegada ha reconocido la existencia de un error en la numeración de una parcela en la documentación, por lo que se ha solicitado una aclaración al tribunal, si bien ha recalcado que dicha petición no tiene efecto suspensivo y que no se ha paralizado ninguna actuación, contrariamente a los rumores que algunos han querido potenciar.

De cara a los plazos de cuatro y seis meses, García ha indicado que ya se ha solicitado acceso a distintos inmuebles del recinto para realizar inspecciones técnicas y avanzar en la redacción de los proyectos de rehabilitación, así como en la subsanación de deficiencias detectadas en los Informes de Evaluación de Edificios.

En el plano político, ha pedido al equipo de Gobierno municipal que lidera Ana Guarinos que "deje de sembrar ruido" y se centre en gestionar la ciudad, al tiempo que ha defendido que la Junta ha actuado con "transparencia y rigor técnico" y ha cumplido "escrupulosamente" lo exigido por el tribunal.

Finalmente, ha asegurado que el cumplimiento de la sentencia no ha paralizado ni va a paralizar otros proyectos "estratégicos" en la provincia, y ha defendido que el compromiso inversor del Ejecutivo autonómico con Guadalajara "se ha mantenido intacto".