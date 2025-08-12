Junta destinará 740.000 euros de ayudas al comercio minorista que llegarán a 167 pymes

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria de ayudas dirigidas al impulso y la promoción de la actividad del comercio minorista en la región, con un importe que supera los 740.000 euros y que va a dar cobertura a 167 pymes, autónomos, asociaciones y federaciones representativas del sector en Castilla-La Mancha.

Así lo ha valorado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha destacado que estas ayudas tienen como objetivo impulsar y consolidar el comercio minorista de la región.

Esta convocatoria, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, tiene la finalidad de potenciar la actividad comercial minorista de la región, consolidar el tejido empresarial existente, estimular el empleo en el sector e incrementar su competitividad y rentabilidad. La convocatoria recoge dos líneas: una dirigida a impulsar y consolidar la actividad del comercio minorista y otra para apoyar labores y acciones de promoción del comercio al por menor en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En la primera de las líneas se han resuelto de manera favorable un total de 160 proyectos, en su mayoría llevados a cabo por personas trabajadoras autónomas, con una ayuda del Gobierno regional de 716.776 euros para apoyar acciones que tienen como objetivo digitalizar la gestión del negocio, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el impulso a su presencia en plataformas digitales, así como promover el acondicionamiento, la mejora de la eficiencia energética y la seguridad del establecimiento comercial.

La segunda línea está dirigida a asociaciones de comerciantes y federaciones, para coordinar las diversas actividades conjuntas de los establecimientos comerciales minoristas, con la finalidad de que éstos afiancen su actividad comercial y ofrezcan a los ciudadanos una oferta comercial continuada, plural, especializada y competitiva. En esta línea se han resuelto siete proyectos con ayudas por valor de 23.446 euros.

En ambos casos, las ayudas pueden llegar al 70 por ciento de la inversión total, con un límite de 10.000 euros por proyecto.