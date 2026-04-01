Junta dice que paralización del traslado del hospital del Valle es por un litigio entre empresas y que el proceso sigue

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, a las 11:30 horas, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha explicado que la paralización del traslado del hospital del Valle y el Provincial al Universitario de Toledo responde a un litigio entre empresas, cuestión procesal que no afecta al proyecto de unificación previsto.

Preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de gobierno de la presente semana, Padilla ha explicado que una de las dos empresas se presentaron a esa licitación del contrato para ejecutar el traslado ha recurrido tras perder el procedimiento.

"El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tiene que resolver en el plazo de dos meses y, mientras tanto, ha establecido la suspensión automática. Vamos, es una cuestión procesal. Se produce de forma más habitual de la que pensamos cuando hay contratación", ha asegurado, quitando importancia.

Dicho esto, ha añadido que el Ejecutivo regional tendrá que esperar a que pasen esos dos meses, para que el referido tribunal se pronuncie. "Evidentemente, nuestra voluntad es seguir avanzando en el proceso" de ejecutar dicha reunificación, ha aseverado.