Junta entiende el trastorno por el traslado de Hospital del Valle y dice que se hará de acuerdo con los profesionales

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se ha mostrado comprensiva con "cierto trastorno" de los profesionales respecto al proceso de traslado del Hospital del Valle al Hospital Universitario de Toledo, remarcando que se va realizar de acuerdo con ellos "de la mejor manera".

"Entiendo que puede haber cierto trastorno entre los que están yendo a trabajar a un centro y tienen que trasladarse a otro, pero estamos trabajando de la mano de los profesionales y de los trabajadores para acordar la mejor manera de hacer ese traslado", ha afirmado a preguntas de los medios en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Tras remarcar que "lo más importante en un hospital son los profesionales, pero sobre todo los pacientes", ha puesto en valor el servicio que se puede dar en el Hospital Universitario de Toledo, "teniendo allí todos los recursos, con un área específica para geriatría".

Para ser un gran hospital y dar respuesta a todas las necesidades que se puedan producir, este traslado tiene que ser una realidad, pero "de manera coordinada con los profesionales", ha insistido Padilla, al tiempo que ha apelado a entender que el Hospital Universitario de Toledo tiene que dotarse y "poco a poco" tiene que ser "el hospital de referencia en el que se aglutine toda la actividad".