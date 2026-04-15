Junta de Gobierno toledana inicia el expediente para contratar por casi 4 millones la gestión de las escuelas infantiles

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado, como asunto de urgencia, el inicio del expediente para contratación de la gestión de las escuelas infantiles municipales por un importe base de licitación de 3.953.730,71 euros.

Así lo ha indicado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, que ha informado este miércoles de los asuntos adoptados, entre los que también destaca la adjudicación de las obras de reparación del firme y pavimentos del viario municipal en el Polígono Industrial, concretamente en las calles río Jarama y Ventalomar, por un importe de 307.136,47 euros a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos SL.

Además, según ha informado el Consistorio, se ha adjudicado también la contratación de las obras para la mejora del espacio urbano de la actuación Toledo, Ciudad Creativa, por un importe de 391.072 euros a la empresa Seranco SAU.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se han adjudicado los contratos para la explotación de 4 de las 8 carpas para actividades de ocio, hostelería y restauración en el recinto ferial de La Peraleda con motivo de las fiestas del Corpus 2026.

La primera de ellas por un importe de 8.501 euros a la empresa Cinco Notas SL; la segunda carpa se adjudica, por un importe de 8.501 euros a la empresa Galloza SL; una tercera por un importe de 8.390 euros a la empresa Santos Eventos y Producciones SL; y una última carpa por un importe de 8.330 euros a la empresa Santos Eventos y Producciones SL.

También se ha dado luz verde a la cesión del préstamo de la maqueta del Centro Cultural San Marcos al museo estatal 'La Casa de la Arquitectura' para una exposición que lleva por título 'Radical Rehab. Arquitectura y Patrimonio en España 1975-2025'.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo para el año 2026 por un importe de 8.000 euros; y a la continuidad del contrato de explotación y mantenimiento de un complejo de incineración de cadáveres en Toledo por seis meses más a la empresa José María San Román Gómez-Menor SL.

Por otro lado, ha declarado desierto, por falta de licitadores, la convocatoria para la contratación de la prestación del servicio de transporte de viajeros de la barca del pasaje de una orilla a otra del río Tajo.

En cuanto al área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, ha validado el inicio del expediente de contratación para la ejecución de los trabajos consistentes en la gestión y ejecución de campamento urbano del verano de 2026. Sale con un importe base de licitación de 73.500 euros y una duración de dos meses.

En cuanto a Seguridad, Transportes e Interior, ha adjudicado el contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en el mantenimiento de la aplicación gestora de expedientes Gestdoc y la sede electrónica del ayuntamiento de Toledo, por un importe de 284.976 euros a la empresa ADD4U Soluciones para gestión y desarrollo SL por un periodo de 36 meses y se autoriza el inicio del expediente para el suministro de un vehículo autoescala automática de 32 metros que sale con un importe base de licitación de 1.155.000 euros.