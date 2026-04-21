Junta impulsa en Toledo las primeras mesas del cuarto ciclo de planificación hidrológica

Mesa de planificación hidrológica. - JCCM

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la región, a través de la Dirección General del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha puesto en marcha hoy en Toledo las primeras mesas provinciales de participación pública que van a definir las propuestas que Castilla-La Mancha va a presentar dentro del periodo de alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTIS) del cuarto ciclo de planificación (2028-2033) en las siete Demarcaciones Hidrográficas de la región: Tajo, Segura, Júcar, Guadiana, Guadalquivir, Duero y Ebro.

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, quien ha presidido las tres mesas que se han reunido hoy en la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, ha señalado la importancia "de analizar y debatir los principales aspectos recogidos en los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del nuevo proceso de planificación en el que se está trabajando y en el que jugamos mucho", según ha informado la Junta en nota de prensa.

A este respecto, ha destacado el compromiso del Gobierno regional para cumplir con un espacio en el que todos los sectores pertenecientes a distintos ámbitos vinculados a la gestión del agua, "puedan acordar una posición común en los intereses hídricos de la región".

Montserrat Muro ha subrayado durante la apertura de las reuniones que "estos espacios de participación son fundamentales para compartir el diagnóstico de la situación del agua en cada territorio y para plantear, con las aportaciones de los agentes implicados, las alternativas a las que se están proponiendo por parte de la Confederaciones Hidrográficas en el proceso de planificación hidrológica".

Asimismo, ha destacado que "la planificación del agua debe construirse desde el conocimiento técnico, pero también desde la experiencia de quienes trabajan y conviven diariamente con los distintos usos del recurso, ya sean urbanos, agrícolas, industriales o ambientales".

MESAS DE TRABAJO DE 25 PARTICIPANTES

El objetivo de estas mesas es doble. Por un lado, según ha indicado la directora general del Agua, dar a conocer las principales problemáticas identificadas en el ámbito de las provincias, relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, la garantía del abastecimiento y de regadío, los usos productivos y la conservación de los ecosistemas asociados al medio hídrico.

Por otro lado, se pretende contrastar el diagnóstico técnico y las alternativas propuestas para dar respuesta a dichos retos, "incorporando el conocimiento, la experiencia y las aportaciones de los agentes sociales, económicos y ambientales vinculados al uso y gestión del agua en el territorio", ha manifestado la directora.

Muro ha señalado que estas mesas, en el marco de diálogo impulsado por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, cuentan con la participación de 25 representantes en cada una de ellas: Abastecimiento y depuración; agricultura y usos industriales; y medio ambiente y espacios naturales.

"Este proceso participativo resulta clave para reforzar la planificación hidrológica, mejorar la toma de decisiones y avanzar hacia una gestión más sostenible, equilibrada y adaptada a las necesidades reales de los usuarios", ha concluido.

Estas mesas, que tienen carácter regional y provincial, van a recopilar las necesidades específicas de cada una de las provincias y garantizar la participación de todos los sectores implicados en el periodo de alegaciones que concluye el próximo 28 de mayo. Por ello, las mesas continuarán este jueves día 23 en Ciudad Real, el 27 en Guadalajara, el 28 en Cuenca y concluirán el día 29 en Albacete.