La Junta impulsará en 2026 la apertura de 10 nuevos centros Sepap de ayuda a la dependencia

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que el Gobierno regional ampliará en 10 el número de centros del Servicios de Promoción de Autonomía Personal (Sepap) a lo largo del año 2026.

Así lo ha adelantado durante su intervención en el acto de inauguración de la residencia 'La Candelaria' en Elche de la Sierra, durante la cual ha reivindicado las políticas sociales en Castilla-La Mancha y la utilidad de estos servicios de promoción.

"Se atiende humanamente, se atiende materialmente, a mucha gente en los Sepap", ha asegurado García-Page, poniendo en valor la labor preventiva de esos servicios para "detener y frenar" los posibles futuros de dependencia de los usuarios.

Junto a las nuevas inauguraciones, el mandatario autonómico ha anunciado que se ampliarán "las plazas de los ya asistentes". Una ampliación que ha ejemplificado con el Sepap instalado en el propio municipio de Elche de la Sierra donde, ha anunciado, habrá "un 25% más de plazas en el año 2026".

García-Page ha defendido el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la dependencia, asegurando que continuará impulsando proyectos para "seguir creciendo, para poder seguir siendo la región líder en materia de atención a personas con discapacidad o a personas mayores".