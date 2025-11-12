Junta invertirá 200.000 euros en impulsar la Oferta de Formación Integrada del CIFP 'Virgen de Gracia' de Puertollano

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que el Gobierno regional invertirá en el Centro Integrado de Formación profesional 'Virgen de Gracia' de Puertollano un total de 200.000 euros para impulsar su Oferta de Formación Integrada, destinada a todas las personas que quieran adquirir un certificado de profesionalidad.

En declaraciones a los medios realizadas este miércoles durante una visita al centro, la consejera ha felicitado al nuevo equipo directivo, dirigido por Jose Manuel Pérez Trujillo, y ha destacado la puesta en marcha de la oferta de Formación Integrada, impulsada por el Gobierno regional en el Marco del IV Plan de Formación Profesional, que cuenta con una previsión de inversión de 2.000 millones de euros en los próximos años.

"Esta oferta pretende que los centros educativos estén abiertos a todas aquellas personas que quieran adquirir un certificado de profesionalidad, y para ello hemos puesto sobre la mesa 2,4 millones de euros, de los cuales se han beneficiado 800 personas, 180 en la provincia de Ciudad Real", ha explicado, al tiempo que ha detallado que la previsión es que el 'Virgen de Gracia' reciba 200.000 euros para esta convocatoria de Oferta de Formación Integrada.

De otro lado, Franco ha destacado el papel de este CIFP en la acreditación de competencias para las personas que necesiten la certificación de su experiencia laboral para la obtención de reconocimiento académico. En este aspecto, la consejera ha indicado que el objetivo es llegar a 23.000 unidades de competencia acreditadas.

En los mismos términos se ha pronunciado el nuevo director de este centro, Jose Manuel Pérez Trujillo, quien, además, ha recalcado la calidad de la formación que se imparte en los cursos de empleo, como instalaciones fotovoltáicas, climatización y ventilación, desarrollo de páginas web, o tubería industrial, con la aspiración de seguir creciendo en otras especialidades profesionales como comercio y actividades físico deportivas.