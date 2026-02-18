Junta invita a Torró a visitar C-LM y ver cómo Page "gana a la derecha en las urnas" haciendo políticas de izquierdas

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha invitado a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, a visitar la región castellanomanchega y ver cómo el presiente regional, Emiliano García-Page, "lo que hace es ganar a la derecha en las urnas y hacer políticas de izquierda y políticas para todos los ciudadanos".

Así ha reaccionado al ser preguntada por las declaraciones de la dirigente socialista quien, en una entrevista con el diario 'El País', criticaba a "compañeros como García-Page" por "comprar el marco del PP".

Padilla ha defendido que García-Page "mantiene su coherencia con sus principios" que "son los mismos que ha tenido siempre el Partido Socialista". "Yo entiendo que cuando alguien cambia las decisiones o la línea del partido, como se han hecho en algunas cuestiones a nivel nacional, puede parecer que los que nos desmarcamos somos los que defendemos lo mismo que defendíamos hace 5, 10 y 15 años. Pero no somos nosotros los que nos hemos salido de la línea del partido".

Y a cualquiera que insista en esto de "comprar el marco al Partido Popular", les ha recomendado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha que "vuelvan a ver cuáles son los resultados electorales que tiene Page desde que se ha presentado a cualquier elección".

Además, ha invitado a todos esos dirigentes socialistas a venir a Castilla-La Mancha y ver cuáles son las políticas que se desarrollan en esta región. "Somos una región, la única, que tiene toda la oferta universitaria pública", ha sacado pecho Padilla, quien ha puesto de relieve que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que "más invierte en la sanidad pública".

Ha continuado diciendo que, según el sistema de indicadores estatales en educación, "somos la comunidad autónoma que más invertimos y apostamos por la educación pública". También, "somos la comunidad autónoma que mejor gestionamos la atención a personas en situación de dependencia".

"Ojalá todas las comunidades autónomas hicieran lo que hacemos en Castilla-La Mancha: políticas progresistas y políticas de izquierdas, que lo que vienen es a garantizar el progreso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos".