La Junta licitará tres parcelas públicas en Toledo y Azuqueca de Henares para la construcción de hasta 403 viviendas

Vivienda. - JCCM

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública Gicaman, licita tres parcelas de titularidad pública en Toledo y Azuqueca de Henares para promover la construcción de hasta 403 viviendas.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de Gicaman, Silvia López, ha destacado que "estas iniciativas se enmarcan en la estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha para incrementar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a familias y hogares con rentas medias, en un contexto marcado por el aumento de los precios de compra y de los costes de construcción", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Las actuaciones permitirán desarrollar hasta 231 viviendas de precio tasado mediante cooperativas en Toledo y hasta 172 viviendas protegidas (VPO) en Azuqueca de Henares, sumando un total de 403 nuevas viviendas asequibles.

Las convocatorias para la enajenación de estos suelos se publicarán este viernes, 31 de julio, en la página web de Gicaman y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). En el caso de Azuqueca de Henares, también se difundirá a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento del municipio. La adjudicación se realizará mediante concurso público.

En Toledo, las actuaciones contemplan la enajenación de dos parcelas ubicadas en la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia: la parcela RP-2 (35-BIS), situada en la avenida Río Boladiez número 2, que permitirá desarrollar hasta 141 viviendas de precio tasado; y la parcela 53, ubicada en la avenida Río Boladíez número 64, que contará con capacidad para hasta 90 viviendas de precio tasado promovidas mediante cooperativas. Ambas suman una edificabilidad máxima de 26.040 metros cuadrados.

Por su parte, en Azuqueca de Henares se licita la parcela residencial VC-12, situada en el paseo Bulevar del Deporte número 4. El suelo dispone de una superficie de 6.081 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.543,44 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de hasta 172 viviendas colectivas de protección oficial en régimen de compraventa.

Silvia López ha subrayado que "estas actuaciones forman parte de la estrategia regional para movilizar suelo público y ampliar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha".

Asimismo, ha destacado que "los concursos valorarán aspectos como la calidad arquitectónica y constructiva de los proyectos, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de sistemas innovadores de construcción y aquellas propuestas que contribuyan a mejorar la asequibilidad de las viviendas para sus futuros propietarios".

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas convocatorias.

La responsable de Gicaman ha asegurado que "con estas dos nuevas licitaciones, Gicaman continúa avanzando en la movilización de suelo público para el desarrollo de vivienda asequible en Castilla-La Mancha, impulsando fórmulas que permitan ampliar la oferta residencial y dar respuesta a la creciente demanda existente en la ciudad de Toledo".