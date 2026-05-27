Junta C-LM, tras las denuncias de enterramiento de animales en Puy du Fou, advierte que se sancionará si hay infracción

Archivo - Gala de Entrega del II Premio Literario Puy du Fou España, en el parque Puy du Fou España, a 24 de abril de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Los Premios de Literatura de Puy du Fou España son un certamen nacional que reconoce relato - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castila-La Mancha ha advertido de que si se han producido infracciones en cuanto al enterramiento de animales en el parque temático Puy du Fou en Toledo, se producirá la sanción correspondiente. "Nosotros siempre vamos a hacer que se cumpla la legislación y, si se ha producido una infracción, abriremos el expediente correspondiente para condenarlo".

Así ha reaccionado la consejera portavoz, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa, después de que Puy du Fou haya despedido a tres responsables del departamento de animales tras conocerse la existencia de un cementerio de cadáveres con ejemplares de varias especies dentro del recinto, y tras la denuncia ante un juzgado de Toledo presentada por Ecologistas en Acción por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Aunque Padilla ha reconocido que un primer momento desde el Gobierno regional no tuvieron conocimiento de estos hechos, la semana pasada ya si que lo tuvieron y ahora la Consejería de Desarrollo Sostenible "va a iniciar los trabajos de investigación, de inspección" para saber qué ha ocurrido y establecer los trámites que sean necesarios "para hacer que se cumpla la ley y la normativa".

NECRÓPOLIS EN ILLESCAS

Por otro lado, preguntada por la necrópolis prehistórica hallada en Illescas sobre la que se construyeron dos naves logísticas, ha defendido que "no se ha ocultado ni destruido patrimonio".

"No estamos ante una Vega Baja donde hay una estructura, donde hay restos de una antigua estructura ni mucho menos, eran restos aislados que se captan, se cogen, se investigan y se ponen a buen recaudo y al cuidado en el Museo de Santa Cruz", ha explicado Padilla.

De este modo ha reaccionado Padilla ante estudio publicado en la revista 'Cambridge Archaeological Journal' que data el cementerio de Valdelasilla como el más antiguo del interior peninsular, sobre el que hoy se erigen plataformas logísticas de Amazon y Día en Illescas.

Se ha excavado, se ha documentado y estudiado y publicado científicamente, ha precisado Padilla, reafirmando que "no se ha ocultado, porque ha habido publicaciones que se han hecho eco de estas excavaciones y de estos hallazgos siguiendo con el procedimiento arqueológico ordinario".

En este caso, Padilla ha señalado que "no hay ninguna estructura, y cuando no hay ninguna estructura no hay nada que proteger en el territorio". Asimismo, ha afirmado que "todo lo que se ha encontrado evidentemente se está estudiando y la intención es llevarlo al Museo de Santa Cruz para protegerlo y que pueda ser trabajado, más estudiado y expuesto".