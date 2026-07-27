Junta C-LM insta a proteger el medio rural ante incendios desde la solidaridad y "sin guardarse recursos"

El Vicepresidente Segundo Del Gobierno De Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero. - JCCM

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha instado a proteger el medio rural desde la colaboración y la solidaridad institucional porque "no es momento de guardarse medios disponibles cuando la emergencia de los incendios no entiende de fronteras territoriales".

En este sentido, ha puesto en valor la actitud de colaboración y solidaridad que está manteniendo el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente Emiliano García-Page.

"En primer lugar, para proteger el medio rural la apuesta tiene que ser la inversión y saber desde los ámbitos urbanos que si queremos tener un medio natural, que, si queremos tener un bosque, si queremos tener un monte que esté en buenas condiciones, hay que invertir y hay que dedicar recursos económicos", ha señalado Caballero.

Por otro lado, ha explicado que "también tiene que haber una transferencia de solidaridad, que supone una transferencia de renta desde las zonas urbanas a las zonas rurales para que podamos mantener y preservar el espacio natural y que la gente que aquí vive lo haga en condiciones de dignidad", ha reivindicado Caballero, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, ha remarcado que "una vez que surge la emergencia como la que estamos sufriendo, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la afrontamos sin escatimar medios, ni tampoco mirando si la línea de la frontera autonómica está en este lado o en el otro, sino sabiendo que tenemos que trabajar y colaborar todos juntos".

Caballero ha expresado en este sentido que "da mucha confianza escuchar este fin de semana al presidente García-Page ofreciendo los recursos de los que disponemos, al igual que nosotros hemos recibido ayuda estas semanas".

José Manuel Caballero ha puesto el acento en que "en esto no vale decir primero mi pueblo, no vale decir los medios que tengo me los guardo porque al final los incendios no entienden de pueblos, no entienden de fronteras, no entienden de comunidades autónomas".

Caballero ha insistido en que lo que hay que hacer "es utilizar todos los medios y todos los recursos que estén disponibles para luchar contra el fuego olvidándose de colores políticos, olvidándose de responsabilidades o de competencias o si corresponden a un lado o corresponden a otro, y trabajando todos juntos y haciéndolo desde la unidad".

Finalmente, Caballero ha incidido en que en momentos como estos "la única y principal preocupación es la vida, las personas y también las propiedades y los bienes".

En cuanto a la atención a las personas que han sido evacuadas, el vicepresidente segundo ha señalado que desde el Gobierno regional se sigue trabajando en todo lo que está en su mano por atender a estas personas que "lamentablemente están fuera de su pueblo como consecuencia de estos incendios", prestándoles toda la atención y los máximos cuidados, "a la vez que se trabaja para que puedan volver pronto a sus hogares".