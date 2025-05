Junta, "muy satisfecha" con el acuerdo del Estatuto, destaca el clima político "especial" de C-LM respecto al nacional

No ve ninguna razón o inconveniente en que se apruebe en el Congreso por la mayoría de PP y PSOE y espera la máxima agilidad posible

TOLEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra "muy satisfecho" ante el acuerdo entre el PP y el PSOE para la reforma de un nuevo Estatuto de Autonomía, destacando el "clima especial" político de la región respecto al ambiente que se respira a nivel nacional, al tiempo que ha expresado que no ve ninguna razón ni inconveniente en que se apruebe en el Congreso de los Diputados, confiando en que se tramite con la máxima agilidad posible.

Minutos después del acuerdo ha sido el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha comparecido en la sala de prensa institucional del Parlamento autonómico para expresar su satisfacción.

"Estamos muy satisfechos porque tenemos un texto que nos puede servir perfectamente para las dos próximas generaciones, un estatuto de nueva generación donde se recogen los derechos de la ciudadanía, donde se garantizan los servicios públicos, se incorporan nuevas herramientas para la gestión, pensando en la figura del decreto ley o la utilización de la inteligencia artificial, donde abre la posibilidad de asumir nuevas competencias", ha remarcado.

Se ha impuesto "el sentido común", ha afirmado Guijarro, que considera que habría sido muy difícil explicar a la ciudadanía en Castilla-La Mancha que, "por una cuestión puramente electoral, no hubiésemos podido tener un nuevo Estatuto del siglo XXI". "Los grupos han sido hábiles a la hora de buscar una fórmula", ha afirmado.

La aprobación de la Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha supone "un impulso" a su tramitación, ha afirmado Guijarro. La norma pasará por el Pleno de las Cortes y, a partir de ahí, al Congreso de los Diputados, donde se aprobará como proposición de ley desembocando finalmente en una ley orgánica.

"Entendemos que, con el acuerdo de los dos grupos en las Cortes de Castilla-La Mancha, no hay ningún inconveniente para que el nuevo Estatuto de Autonomía sea aprobado en el Congreso de los Diputados porque los dos partidos políticos tienen la mayoría suficiente para aprobarlo por la mayoría requerida constitucionalmente", ha remarcado el vicepresidente regional.

Ha destacado la "autonomía" del PSOE de Castilla-La Mancha y "el visto bueno de Génova" hacia el PP para que no haya "ninguna razón" para que no se pueda tramitar la norma "rápidamente". No obstante, "no quiere decir" que no se puedan presentar enmiendas por parte de los grupos políticos.

Ha señalado que el acuerdo conlleva que las elecciones del último domingo de mayo de 2027 se celebrarán con la actual horquilla entre 25 y 35 diputados. Una vez que entre en vigor esa nueva horquilla, a partir del año 2028, se podrá modificar la ley electoral y se podrá incrementar o reducir el número de diputados que hay en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 25 y 55 diputados.

Guijarro ha mencionado además que se incorpora "una mayoría reforzada de tres quintos" para sus posteriores modificaciones, siempre y cuando esta ley se haya aprobado por una mayoría de tres quintos.

"Este acuerdo permite que cuando se apruebe la próxima ley electoral, los diputados podrán decidir que quien quiera modificar esa ley tiene que tener tres quintos", ha concluido.