La Junta propone al Ayuntamiento de Guadalajara transformar el Fuerte de San Francisco en un gran espacio público

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, acompañada por el delegado provincial de Fomento, Javier del Molino. - JCCM

GUADALAJARA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en la recuperación del Fuerte de San Francisco con la remisión al Ayuntamiento de Guadalajara de la propuesta técnica de regeneración del espacio urbano de este enclave patrimonial, un documento que plantea la transformación integral de su entorno para convertirlo en un espacio abierto, accesible y plenamente integrado en la ciudad.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, acompañada por el delegado provincial de Fomento, Javier del Molino, ha presentado el contenido de esta propuesta, que será ahora tendrá que ser analizada por el Consistorio como propietario del complejo.

Según informa el Gobierno regional, la propuesta técnica contempla la creación de nuevas zonas verdes, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones peatonales, la pavimentación de los viales, la renovación de todas las infraestructuras y redes de servicios, abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado, así como la creación de una gran plaza pública que reorganice este ámbito y mejore su integración con el resto de la ciudad.

Durante su intervención, García ha explicado que el objetivo de este documento va mucho más allá de una actuación urbanística. "El objetivo es que este espacio forme parte de la ciudad, que pueda ser paseado, disfrutado, que sea un centro de reunión sociocultural, que tenga una presencia importante y que atraiga a los vecinos hasta este enclave para que puedan disfrutar del conjunto histórico".

Para hacer posible esta regeneración urbana, la propuesta contempla la demolición de las naves G1 y G2 y de parte del edificio ZE-3, correspondiente a la antigua Cantina. Se trata de construcciones incorporadas con posterioridad al conjunto histórico que, según el informe favorable emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial, carecen de valor patrimonial, por lo que su eliminación permitirá abrir el espacio, mejorar las conexiones peatonales y favorecer la contemplación de los Bienes de Interés Cultural existentes.

"No se trata de una propuesta de demolición, sino de un planteamiento de regeneración del entorno urbano", ha dicho García, que ha recordado que el Ayuntamiento de Guadalajara ya dispone oficialmente de toda la documentación técnica, remitida este lunes.

Dicho esto, se ha mostrado confiada en que el Ayuntamiento de la capital sea sensible a la voluntad de la Junta de convertir esta zona en un área visitable para las vecinas y vecinos de la ciudad, y no paralice el proceso para poder comenzar los trámites de redacción del proyecto "cuanto antes".

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material estimado de 1.164.872,39 euros.