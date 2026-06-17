Junta reconoce que "hay un pico" en Urgencias del Hospital de Toledo y lo achaca al descenso de médicos por la huelga

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TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido que "hay un pico" en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, una situación que ha achacado a que hay menos médicos debido a la huelga en el ámbito sanitario.

En rueda de prensa, a preguntas de los medios, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha reaccionado a las críticas de los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, que han constatado un "aumento progresivo y constante de la presión asistencial, con un crecimiento de la frecuentación que ha superado ampliamente la capacidad estructural y humana de las Urgencias".

"Cuando se pone en marcha una huelga de profesionales hay menos médicos para atender, hay menos médicos para dar altas en el hospital y por lo tanto hay personas que no pueden salir del hospital cuando están hospitalizados, porque no hay médicos suficientes para poder ir dando bajas", ha afirmado Padilla.

Acto seguido, ha insistido en que "hay médicos que no pueden hacer su trabajo o que no están haciendo su trabajo dentro de su derecho de huelga", y que se dedican a "dar el alta a personas que están hospitalizadas o para atender a los que llegan a urgencias".