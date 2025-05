Junta recurrirá la sentencia que anula 98 puestos de libre designación y acusa a STAS de actuar al dictado de PP y Vox

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a recurrir en apelación, en los plazos que establecer la legislación vigente, la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo que ha dejado sin efecto la creación de 98 puestos de libre designación de la Junta de Comunidades, creados en 2019 para diversas consejerías, así como para Presidencia y la Agencia del Agua, y que responde a las 10 demandas interpuestas por STAS-Intersindical.

Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.

"Es una sentencia que, por supuesto, respetamos, pero no compartimos y, por lo tanto, vamos a recurrir en los plazos que establece la legislación vigente", ha dicho Ruiz Molina, que ha puesto el foco en que el juez que dicta la sentencia "no entre en el fondo del asunto, en cuanto a los sistemas de provisión de puestos de trabajo".

"Lo que considera el juez es que no le hemos dado el tiempo suficiente a los sindicatos para estudiar la propuesta que llevamos en el 2019 a una mesa de negociación, que no hemos respetado lo que sería el proceso normal de negociación colectiva", ha considerado.

En cuanto a la denuncia del STAS, que mantiene que entre 2015 y 2025 el Gobierno regional --sumando altos cargos, personal eventual y libre designación-- ha pasado de 918 puestos a 1.305, lo que supone un aumento del 42%, el titular regional de Administraciones Públicas ha opinado que estas afirmaciones han sido "dictadas en función de lo que le hayan trasladado los dos grupos políticos que están en la oposición".

"No sé si ha sido el Partido Popular o Vox, pero las discusiones que yo tengo con los partidos políticos, generalmente, las tengo en donde se deben discutir, que es en las Cortes Regionales. Por lo tanto, no voy a entrar a valorar afirmaciones que parecen ser dictadas por alguno de estos dos grupos políticos", ha insistido Ruiz Molina, que no ha rebatido los datos y tan solo ha dicho que "no son verdad".