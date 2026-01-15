Junta reivindica su estrategia de investigación en las III Jornadas de Investigación e Innovación en Toledo

Foto de familia de las III Jornadas de Investigación e Innovación en el Hospital Universitario de Toledo. - JCCM

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado este jueves su apuesta por la investigación sanitaria como uno de los pilares estratégicos del sistema público de salud, situándola en el centro de su modelo asistencial, durante la inauguración de las III Jornadas de Investigación e Innovación del Hospital Universitario de Toledo.

El acto ha contado con la presencia del director gerente del Sescam, Alberto Jara; la comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, y del secretario general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante la apertura de las jornadas, Alberto Jara, ha destacado el papel de Idiscam como motor de la investigación biosanitaria en la región, subrayando que el Instituto "articula, impulsa y da coherencia a toda la actividad investigadora del sistema sanitario público, conectando hospitales, Atención Primaria, profesionales y sistema científico-tecnológico".

En este contexto, el gerente del Sescam ha mencionado los trabajos que se están llevando a cabo para la puesta en marcha de la Unidad de Investigación Clínica de Castilla-La Mancha (Uicam), la primera unidad dedicada exclusivamente a la realización de ensayos clínicos en la Comunidad Autónoma.

La Uicam surge de un proyecto impulsado por Idiscam que ha obtenido financiación en una convocatoria pública competitiva del Instituto de Salud Carlos III, y estará físicamente ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, con una vocación claramente regional, permitiendo coordinar la investigación clínica que se desarrolla en el conjunto de los hospitales de Castilla-La Mancha.

La creación de esta unidad supone un avance decisivo en estructura y profesionalización, con personal dedicado exclusivamente a la investigación, perfiles especializados y un espacio específico de más de 300 metros cuadrados, que incluirá consultas médicas, hospital de día, farmacia de ensayos clínicos y áreas de gestión y control de datos.

La inversión total supera los 800.000 euros, financiados de manera conjunta por el Instituto de Salud Carlos III y el propio Sescam, y se prevé que la actividad clínica con los primeros ensayos se inicie antes de que finalice el año 2026.

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL E IMPULSO ESTRUCTURAL

El gerente del Sescam ha puesto en valor los avances recientes en el reconocimiento de la actividad investigadora, que por primera vez se valora de manera específica en los procesos selectivos del SESCAM, situando a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas que más apuestan por la excelencia científica dentro del sistema sanitario público.

"La investigación deja de ser invisible y pasa a ocupar el lugar que le corresponde dentro del sistema sanitario", ha señalado.

Asimismo, ha destacado el impulso a la creación de una categoría estatutaria específica de personal investigador, una medida orientada a profesionalizar la investigación sanitaria, crear equipos estables y favorecer la captación de talento y de financiación competitiva.

ATENCIÓN PRIMARIA E INVESTIGACIÓN APLICADA

Otro de los ejes señalados ha sido el refuerzo de la investigación en Atención Primaria, con la próxima puesta en marcha de la Unidad de Investigación de Atención Primaria, integrada funcionalmente en IDISCAM.

Esta nueva estructura permitirá generar evidencia científica directamente aplicable a la práctica clínica y responder a los problemas reales del primer nivel asistencial, avanzando hacia un modelo sanitario más resolutivo, innovador y centrado en el paciente.

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

Durante el acto, el gerente del Sescam ha tenido también palabras de reconocimiento para los profesionales sanitarios que compatibilizan actividad asistencial e investigadora, con una mención especial al doctor Ignacio Chacón López-Muñiz, oncólogo del Hospital Universitario de Toledo, que ha recibido un homenaje por su trayectoria profesional e investigadora coincidiendo con su reciente jubilación.

ALINEACIÓN CON LOS PROYECTOS NACIONALES

Por otra parte, el responsable del Sescam ha destacado la alineación de Castilla-La Mancha con los grandes proyectos estratégicos nacionales, señalando que investigación, innovación y salud digital forman hoy una única estrategia de transformación del sistema sanitario, orientada a mejorar los resultados en salud y la experiencia del paciente.

Finalmente, ha subrayado que Castilla-La Mancha avanza en la consolidación de un ecosistema investigador sólido, coordinado y con vocación de futuro, en el que estructuras, profesionales y proyectos comparten un mismo objetivo: mejorar la atención sanitaria a través del conocimiento, la innovación y la investigación aplicada.