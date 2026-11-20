Visita de la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, al restaurante Cantueso. - JCCM

CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la importancia de contar con restaurantes como Cantueso y chefs como Miguel Ángel Expósito y todo su equipo para diversificar, a través de la excelencia, la oferta gastronómica de la región a partir de sus Embajadores de Raíz Culinaria.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado el restaurante que el chef dirige en Moral de Calatrava, y que ha sido una de las últimas incorporaciones a la marca regional como Embajador de Raíz Culinaria, según ha informado la propia Junta por nota de prensa.

"Quiero felicitar a Cantueso por el maravilloso trabajo que están realizando aquí en Moral de Calatrava y en la provincia de Ciudad Real, y agradecerles que se hayan sumado recientemente como Embajadores de Raíz Culinaria, porque hacen una labor fundamental para diversificar nuestra oferta gastronómica", ha indicado la consejera, destacando que esa experiencia que comienza en el paladar "es cada vez más un reclamo y un atractivo muy potente en la oferta turística de nuestra región".

Además, Patricia Franco también ha agradecido el trabajo y la apuesta de la propietaria de Cantueso, María José Ramírez, no sólo por arraigar la buena cocina en las localidades de la región, como Moral de Calatrava; sino también por la gestión que están realizando en uno de los dos alojamientos singulares que se han incorporado a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha de manera reciente, como La Almazara del Marqués, en Viso del Marqués, "que junto con la Casa de la Torrecilla, en Campo de Criptana, han sido definitivamente incorporados a la Red regional con la firma de las resoluciones esta semana", ha informado la consejera.

Durante su visita, la consejera ha valorado también los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística con respecto a la cifra de negocio tanto en el sector servicios, que crece por encima del 8% en septiembre en términos interanuales en la región; como en la industria, que lo hace por encima del 16% con respecto a septiembre del pasado año; que se suman al dato publicado por el Ministerio de Industria y Turismo, que recoge un crecimiento del empleo turístico en Castilla-La Mancha del 22%.

Antes de visitar Cantueso, y acompañada por miembros de la Corporación municipal, la consejera ha conocido también a las seis personas que participan en las acciones formativas que se están impartiendo en Moral de Calatrava, en el Certificado de Profesionalidad de 'Operaciones Básicas de Revestimientos Ligeros y Técnicos en Construcción'.