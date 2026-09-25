Junta reivindica los servicios públicos como herramienta de vertebración en el Día de la Provincia de Guadalajara

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, durante el Día de la Provincia de Guadalajara celebrado en Sigüenza. - JCCM

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado este viernes el papel de los servicios públicos y la colaboración entre administraciones como una herramienta esencial para vertebrar la provincia de Guadalajara, garantizar la igualdad de oportunidades y hacer posible que vivir en un municipio pequeño no implique disponer de menos derechos o apoyos.

Así lo ha trasladado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su intervención, en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el acto institucional del Día de la Provincia de Guadalajara, celebrado esta tarde-noche en el Parador de Sigüenza y organizado por la Diputación Provincial.

En el mismo, y entre otras autoridades, han estado presentes Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, entre otras autoridades civiles, militares o eclesiásticas.

García Torijano ha trasladado el saludo del presidente regional, Emiliano García-Page, y ha destacado la diversidad territorial de una provincia en la que conviven realidades muy diferentes, desde las zonas de mayor crecimiento de la Campiña hasta la Alcarria, la Sierra Norte o el Señorío de Molina y Alto Tajo. Una diversidad que, ha señalado, exige "adaptar las respuestas públicas a cada territorio" sin renunciar a un mismo objetivo: que el lugar de residencia no determine el acceso a derechos, servicios u oportunidades.

"Gobernar bien una provincia como ésta no consiste en hacer exactamente lo mismo en todas partes, sino en conseguir que, utilizando instrumentos distintos cuando sea necesario, todos sus habitantes puedan disfrutar de los mismos derechos y de unas oportunidades por lo menos semejantes", ha afirmado la consejera.

En este sentido, García Torijano ha resumido esa concepción territorial con una idea central de su intervención: "Las distancias de Guadalajara pueden ser geográficas, pero nunca deberían convertirse en distancias sociales ni institucionales".

UN ESTATUTO PARA ADAPTAR LA ADMINISTRACIÓN A LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Dentro de esa misma visión territorial, García Torijano se ha referido al futuro Estatuto del Pequeño Municipio, en cuya redacción trabaja actualmente el Gobierno de Castilla-La Mancha una vez finalizada la consulta pública.

La consejera ha defendido que la Administración debe adaptarse también a las capacidades y necesidades de los ayuntamientos más pequeños, mediante fórmulas de simplificación, cooperación y prestación compartida de servicios que eviten que la falta de medios técnicos o administrativos se convierta en una desventaja para sus vecinos y vecinas.

El Estatuto, que ha sido también uno de los asuntos abordados este viernes en Sigüenza durante el II Foro de Desarrollo Rural organizado por Recamder, contempla medidas específicas dirigidas a los municipios rurales. Durante esa jornada, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado, entre otras cuestiones, que el texto incorporará fórmulas para reforzar la capacidad administrativa de los pequeños ayuntamientos.

García Torijano ha señalado en el Día de la Provincia de Guadalajara que el objetivo del Ejecutivo autonómico es avanzar en la tramitación del Estatuto durante esta legislatura y ha subrayado que simplificar procedimientos no significa reducir garantías, sino adaptar la acción administrativa a municipios que cuentan con estructuras y recursos muy diferentes a los de las grandes ciudades.

"Cuando hablamos de derechos y servicios públicos, no hay municipios de primera y de segunda; y tampoco hay pueblos demasiado pequeños", ha afirmado.

A esta política se suma la iniciativa anunciada esta semana por el Gobierno de Castilla-La Mancha para solicitar a la Comisión Europea que 267 municipios de las comarcas de Molina, Sierra Norte y la Alcarria de Guadalajara sean reconocidos como zona poco poblada.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó esta petición hace dos días en Mullingar, Irlanda, atendiendo a la continuidad territorial de estas comarcas con las provincias de Cuenca, Teruel y Soria y a los problemas demográficos que comparten estos territorios.

La iniciativa busca que estos municipios puedan beneficiarse del marco específico aplicable a territorios con muy baja densidad de población y se incorpora a las actuaciones que Castilla-La Mancha viene desarrollando desde la aprobación de la Ley de Medidas frente a la Despoblación.

García Torijano ha incidido en su intervención en que luchar contra la despoblación no consiste únicamente en aumentar el número de habitantes, sino en crear las condiciones que permitan desarrollar un proyecto de vida en el medio rural: vivienda, comunicaciones, conectividad, empleo y unos servicios públicos accesibles. "Los pueblos no necesitan paternalismo. Necesitan oportunidades", ha señalado.

MÁS DE 63 MILLONES DE INVERSIÓN EN LA PROVINCIA

La representante del Gobierno regional ha puesto también estas políticas en relación con las inversiones previstas en la provincia de Guadalajara, donde los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 contemplan 63,1 millones de euros en inversiones específicas, más de la mitad de ellas destinadas a Sanidad, Educación y Bienestar Social.

García Torijano ha citado actuaciones como la transformación del Hospital Universitario y la continuidad de su Plan Director, el nuevo Campus Universitario, la nueva residencia de mayores Los Olmos, recursos para personas con discapacidad, centros educativos, actuaciones en Atención Primaria, carreteras o infraestructuras de abastecimiento de agua.

La consejera ha defendido que la importancia de estas actuaciones no reside únicamente en su cuantía, sino en su repercusión cotidiana: "Una inversión pública sólo tiene sentido cuando cambia algo en la vida cotidiana". En este sentido, ha señalado que un servicio público en un pequeño municipio puede convertirse incluso en uno de los factores que permitan a una familia continuar viviendo allí.

RECUPERACIÓN DE LA SIERRA NORTE Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

García Torijano ha dedicado asimismo parte de su intervención a la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla y ha agradecido la respuesta coordinada de administraciones, profesionales de emergencias, ayuntamientos y vecinos durante el incendio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado más de 22,5 millones de euros para medidas vinculadas a la recuperación hidrológica y forestal y al apoyo a la actividad agraria y empresarial de la zona afectada. El Ejecutivo autonómico y la Diputación Provincial trabajan además en un plan conjunto para coordinar actuaciones de recuperación.

Precisamente, la colaboración entre instituciones ha sido otro de los mensajes con los que la consejera ha cerrado su intervención. García Torijano ha señalado que Gobierno regional, Estado, Diputación y ayuntamientos tienen responsabilidades diferentes, pero ha considerado necesario sumar esfuerzos en asuntos como la recuperación de la Sierra Norte, la despoblación, la vivienda, los servicios públicos, el agua, las comunicaciones o las oportunidades para los jóvenes.