La Junta separa su rechazo al modelo de financiación del voto de los ocho diputados del PSOE en el Congreso

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reivindicar este martes su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo central, aunque ha querido separar esa posición de la decisión que puedan adoptar los ocho diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso de los Diputados cuando la reforma tenga que someterse a votación.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, durante una rueda de prensa celebrada en Viso del Marqués (Ciudad Real), donde se celebra un encuentro del Ejecutivo autonómico, al ser preguntado por cuál debería ser el voto de los parlamentarios nacionales del PSOE elegidos en Castilla-La Mancha.

Caballero ha insistido en que hay que "diferenciar" entre el Ejecutivo autonómico y el partido, mientras ha reivindicado que Page tiene "capacidad de decisión propia" y que el Gobierno regional "solo atiende a los intereses de la región".

Además, el vicepresidente segundo ha recordado que la Junta ha sido "muy clara y muy crítica" con determinadas posiciones del Gobierno de España y ha reivindicado que esa oposición no se ha limitado a las declaraciones públicas, sino que también se ha traducido en actuaciones concretas.

Sin embargo, al abordar directamente qué deberían hacer los diputados socialistas cuando la financiación llegue al Congreso, Caballero ha separado ambas cuestiones.

"Estos diputados no están sometidos a mandato imperativo", ha afirmado, antes de recordar que la Constitución establece que los parlamentarios nacionales no pueden quedar sujetos a este tipo de instrucciones.

De hecho, ha ido más allá al señalar que quien piense que el Gobierno de Castilla-La Mancha "da órdenes a sus diputados" no solo "se equivoca", sino que podría estar, según sus palabras, "incitando a cometer un delito".

De este modo, el Ejecutivo castellanomanchego mantiene intacto su rechazo político al modelo de financiación, pero evita hacer extensiva esa posición al sentido del voto que adopten los representantes socialistas de la región en el Congreso.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha es autónomo, defiende los intereses de Castilla-La Mancha. Nos han elegido para defender los intereses de todos y cada uno de nuestros paisanos, no del PSOE ni de Pedro Sánchez", ha concluido Caballero.