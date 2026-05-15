Junta traslada a Asaja Ciudad Real las actuaciones en materia hídrica y frente a la sobrepoblación de conejos

Reunión en la Consejería de Desarrollo Sostenible. - JCCM

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a Asaja Ciudad Real las medidas y actuaciones que está llevando a cabo en materia hídrica y frente a la sobrepoblación de conejo de monte, "para intentar mitigar los daños que esta especie está causando al sector primario, por un lado, y para defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha en general, y los de Ciudad Real en particular, por otro".

Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión de trabajo institucional que ha mantenido con el nuevo presidente de Asaja Ciudad Real, Emilio Cepeda, en la que ha conocido a la nueva Junta directiva de la organización profesional agraria en la provincia y donde han tenido oportunidad de analizar los diferentes aspectos que preocupan a la asociación en los que tiene competencias la Consejería, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Ha sido en este contexto en el que Gómez ha explicado que medidas como las consensuadas en la ya constituida Mesa Regional del Conejo de Monte, entre las que se encuentran la futura orden de ayudas para la protección de cultivos, el uso excepcional de jaulas o los equipos especializados de huroneros; "van a ser aterrizadas sobre la provincia con la constitución de la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Ciudad Real la semana que viene".

Al respecto, ha incidido en la importancia de actuar también en terrenos proclives a la presencia de la especie como los majanos y los caminos, "para lo que necesitamos la implicación y la colaboración de todas las administraciones que tienen diferentes competencias, como es el caso de las Diputaciones".

Además, y al hilo de la afirmación anterior, Mercedes Gómez ha animado a Asaja Ciudad Real a solicitar a sus asociados en la provincia "que contribuyan por los diferentes métodos disponibles, incluida la caza o la captura de conejos, porque con la salvedad de este mes de mayo, en el que no está permitido cazar conejos con escopeta, en el resto de los meses sí hemos autorizado el que se puedan cazar en zonas acotadas".

Por último, respecto a las medidas hídricas, la consejera les ha detallado que el Gobierno autonómico ya está trabajando para que no se pierdan derechos que puedan afectar a los cultivos leñosos de la provincia de Ciudad Real, para que el cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) incluya las demandas e infraestructuras que el sector primario les ha trasladado como necesarias y para que se prorrogue la Directiva Marco del Agua, por citar algunos ejemplos de las medidas analizadas.

En definitiva, "hemos trasladado a los nuevos responsables de Asaja Ciudad Real que pueden contar con el Ejecutivo de García-Page para encontrar soluciones de manera conjunta a las diferentes problemáticas que afectan al sector agrario de la provincia de Ciudad Real", ha concluido Gómez.