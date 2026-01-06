Junta va a adquirir material para identificar al alumnado con altas capacidades y con dificultades de aprendizaje

Archivo - Niña mirando por un microscopio. - DRAGONIMAGES/ISTOCK - Archivo

TOLEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a adquirir instrumentos y materiales específicos para la identificación del alumnado con altas capacidades y dificultades de aprendizaje.

Así lo ha dado a conocer la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante, quien ha indicado que estos materiales servirán para prestar asesoramiento y recursos a todos los centros educativos que lo soliciten.

Asimismo, y según informa el Ejecutivo regional, estas medidas se ven reforzadas mediante el Programa de Cooperación Territorial para el Refuerzo de la Competencia Lectora en los centros educativos.

Marian Marchante ha resaltado que de esta manera se avanza hacia una educación más inclusiva, equitativa y de calidad que favorezca el desarrollo integral de todo el alumnado con una atención personalizado que favorezca su desarrollo integral.

La directora general de Inclusión Educativa y Programas ha remarcado que todo ello se suma al proyecto piloto 'Mejora de la respuesta educativa del alumnado con altas capacidades/talento'; la publicación de la guía 'Mejora de la respuesta educativa inclusiva para el alumnado con altas capacidades' y la guía para la prevención y atención educativa del alumnado con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.